Hoher Schaden bei Gebäudebrand

LIMBURG - Am Donnerstagabend kam es in der Westerwaldstraße in Limburg zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden. Zwei 19 und 21 Jahre alte Männer hatten das Feuer gegen 20.30 Uhr in ihrer Wohnung bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte informiert.

Den Feuerwehren aus Limburg und den angrenzenden Stadteilen gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Westerwaldstraße sowie der Offheimer Weg bis kurz vor Mitternacht im Bereich des Brandortes komplett gesperrt werden. Der, an dem als Wohn- und Geschäftsraum genutzten Gebäude, entstandene Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Zudem wurden die beiden 19 und 21 Jahre alten Bewohner bei dem Feuer leicht verletzt und zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Wie es zu dem Feuer kam, steht noch nicht fest. Hierzu haben die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.