Hoher Stellenwert der Hygiene

LIMBURG. Die Fleischer- und Bäckerinnung des Kreises hatte die Neugesellen nach ihrer erfolgreichen Prüfung zu einer Freisprechungsfeier eingeladen. Auch die stand im Zeichen von Corona, denn das kleine Büfett mit Fleisch- und Backartikeln musste in diesem Jahr ausfallen.

Beide Innungen, vertreten durch ihre Obermeister Ewald Stath (Fleischerhandwerk) und Peter Krekel (Bäckerinnung), hoben die hohe Wertigkeit ihrer Berufe im Bereich der Lebensmittel hervor. Besonders in Zeiten wie der Corona-Pandemie sei der Kontakt mit dem Kunden und der damit verbundenen Hygiene wichtig. Dies wurde, wie bei den Fleischern besonders in den letzten Wochen deutlich, als negative Nachrichten über Großschlachtereien die Runde machten. "Hier hat Corona einen Fehler im System aufgedeckt".

Der Dank ging an die Ausbilder, Eltern und den Prüfungsausschuss, bevor es dann an die Zeugnisübergabe ging. Diese gingen im Fleischerhandwerk an Nicola-Angelo Bonsignore aus Idstein (real-Markt Wiesbaden), Aaron Ohlmann aus Mengerskirchen (Heymann, Beselich), Robin Schäfer aus Brechen (Laux, Brechen), Robin Wasselt aus Limburg (Globus, Limburg), und Leon Weidenfeller aus Hundsangen (Heymann, Beselich). Bei den Bäckerinnen und Bäckern erhielten Selina Marie Boquoi aus Horhausen (Müller, Dreikirchen), Orges Dine aus Hadamar (Lehnert, Hadamar), Maximilian Oliver Koch aus Löhnberg (Folsche, Weilburg), Felicitas Rehwald aus Beselich (Lanois, Beselich) und Nasir Valizadah aus Limburg (Nordhofen, Runkel) ihre Freisprechung.

Bei den Fachverkäuferinnen erhielten Maja Antonia Herrmann aus Idstein (Huth, Limburg), Xenia Peter aus Hadamar (Simon, Waldbrunn), Jasmin Rücker aus Diez (Huth, Limburg), Michelle Singh aus Selters (Mühlenbäckerei, Bad Camberg), Michelle Emmerich aus Hadamar (Ott, Hadamar), Sabrina Gapp aus Aarbergen (Schäfer, Limburg) und Cindy Höfner aus Weilmünster (Folsche, Weilburg) ihre Zeugnisse. Alle bekamen zudem eine Schiefertafel mit Widmung als Andenken überreicht.