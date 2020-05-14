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Donnerstag, 14.05.2020 - 13:30
3 min

Hommage an ein Küntslerpaar

Werke des Künstlers Arnold Hensler und seiner Frau Annie Hensler-Möring zeigt ab Freitag das Limburger Diözesanmuseum. Zu sehen sind Skulpturen, aber auch beeindruckende Fotografien.

Von Dieter Fluck
Am Beginn der Sonderausstellung steht Diana, die griechische Göttin der Jagd, eine Skulptur von Arnold Hensler. Über die Leihgabe aus Privatbesitz freuen sich die Ausstellungs-Kuratoren Oliver Teufer (links) und Dominik Müller (rechts). Foto: Dieter Fluck

Am Beginn der Sonderausstellung steht Diana, die griechische Göttin der Jagd, eine Skulptur von Arnold Hensler. Über die Leihgabe aus Privatbesitz freuen sich die Ausstellungs-Kuratoren Oliver Teufer (links) und Dominik Müller (rechts). Foto: Dieter Fluck

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Fotos
Am Beginn der Sonderausstellung steht Diana, die griechische Göttin der Jagd, eine Skulptur von Arnold Hensler. Über die Leihgabe aus Privatbesitz freuen sich die Ausstellungs-Kuratoren Oliver Teufer (links) und Dominik Müller (rechts). Foto: Dieter Fluck

Am Beginn der Sonderausstellung steht Diana, die griechische Göttin der Jagd, eine Skulptur von Arnold Hensler. Über die Leihgabe aus Privatbesitz freuen sich die Ausstellungs-Kuratoren Oliver Teufer (links) und Dominik Müller (rechts). Foto: Dieter Fluck

Die Kreuzigungsgruppe auf dem Limburger Domherrenfriedhof gehört zu den bekanntesten Objekten Arnold Henslers. Foto: Dieter Fluck

Die Kreuzigungsgruppe auf dem Limburger Domherrenfriedhof gehört zu den bekanntesten Objekten Arnold Henslers. Foto: Dieter Fluck

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