"Humor ist ein wichtiges Instrument"

Als Tandems am Start: Die Projektteilnehmer beim Begegnungstag im Antoniushaus Hochheim.

LIMBURG/HOCHHEIM - "Humor ist eine Form, der Welt die Zähne zu zeigen" - das haben eine Berufsschulklasse für Heilerziehungspflege der Limburger Marienschule sowie Bewohner des Hochheimer Antoniushauses bei einem besonderen Projekt gelernt.

Sechs Tandems - bestehend aus einem angehenden Heilerziehungspfleger und einem Behinderten aus dem Antoniushaus - haben sich mit der Frage beschäftigt, wie Inklusion und Humor zusammenpassen. Eine Dokumentation des Projektes inklusive Witzesammlung ist zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung erschienen.

Die Projektidee kam Jochen Straub, Referatsleiter für die Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Limburg, nach einer Veranstaltung, bei der Witze über Menschen mit Behinderungen erzählt wurden.

Hemmschwelle bei persönlicher Begegnung

"Ich habe mich damals gefragt: Darf man solche Witze erzählen und darf ich darüber lachen?", berichtet Straub. Gemeinsam mit Tim Glogner, Lehrer für sozialpädagogische Berufe an der Marienschule, und Claudia Lamargese, Seelsorgerin im Antoniushaus, setzte er die Idee in die Wirklichkeit um.

Begonnen hat das Projekt, gefördert von der "Aktion Mensch", mitten in der Corona-Pandemie. Die Teilnehmer haben sich vorab in selbstgedrehten Videos vorgestellt. "Dann haben wir unsere Tandempartner gewählt. Dabei haben uns die Videos geholfen", erzählt Glogner, der neben seiner Funktion im Planungsteam auch selbst in einem Tandem mitgewirkt hat. "Ich fand das Projekt sehr spannend und wollte nachempfinden, was meine Schüler erleben", sagt er.

In einem nächsten Schritt lernten sich die Tandems per Handychat kennen. "Das war sehr individuell, locker und offen. Wir hatten ja Anknüpfungspunkte über die Videos", beschreibt Glogner seine Erfahrungen.

Auch Cansin Tiricuglu aus dem Antoniushaus haben die Videos beim ersten Kontakt geholfen. "Durch die Videos hatten wir schon eine Idee vom anderen. Daher war ich eigentlich entspannt, auch wenn ich das vorher noch nie gemacht habe", berichtet er. Gerade das "in Schubladen stecken" sei nicht vorhanden gewesen in der Kommunikation der Zweiergruppen, sagt Glogner.

Etwa einen Monat später wurde ein Gruppenchat erstellt, in dem alle Teilnehmer des Projekts und das Organisationsteam zum Austausch eingeladen waren. Schon nach kurzer Zeit wurden Comics von Phil Hubbe geteilt, berichtet das Organisationsteam. Der Karikaturist Hubbe hat Multiple Sklerose und thematisiert in seinen Zeichnungen auf humorvolle Art das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Als die Corona-Pandemie wieder Kontakte zuließ, konnten sich die Projektteilnehmer beim Begegnungstag in Hochheim persönlich kennenlernen. "Dabei fiel direkt auf, dass das Erzählen von Witzen im Gruppenchat viel leichter gefallen ist", berichtet Glogner. Witze auf Knopfdruck funktionierten persönlich eher schlecht. Vielmehr sei es der spontane Humor aus natürlichen Situationen heraus gewesen, der an diesem Tag für eine gute Stimmung gesorgt habe.

"Für mich wurde deutlich: Humor und Inklusion passen sehr gut zusammen. Humor lockert die Stimmung auf und dadurch ist Inklusion einfacher möglich", sagt er. Allerdings dürfe Humor niemanden beleidigen oder ausgrenzen.

"So viel Leid und Traurigkeit eine Behinderung auch mit sich bringt - Humor ist ein wichtiges Instrument, um auch die schönen Seiten, die es mit einer Behinderung gibt, nicht aus den Augen zu verlieren", sagt Jochen Straub vom Bistum Limburg. Durch die Tandems sei das Thema Humor auf Augenhöhe behandelt worden und es habe sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. "Ich finde, man muss den Menschen klarmachen, dass Menschen mit Behinderung nicht aus Porzellan sind. Und dabei hilft Humor", sagt Projektteilnehmer Cansin Tiricuglu. Deshalb fände er es auch spannend, wie ein solches Projekt mit Schülern ablaufen würde, die keine Erfahrung mit Inklusion haben. Entsprechende Ideen gibt es bereits.

Alle Erfahrungen, die die Gruppe in dem Projekt gemacht hat, werden im ersten Teil der Broschüre "Humor ist eine Form, der Welt die Zähne zu zeigen" zusammengefasst. Der zweite Teil beinhaltet Witze aus dem Gruppenchat und dem Begegnungstag.