Hünfelden ist "voll befriedigend"

Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer und IHK-Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer (Mitte) sowie (v.l.) Robert Krebs, Erster Beigeordneter, Alfred Jung als Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Standortpolitik und Jürgen Semrau, Vorsitzender der Gemeindevertretung Hünfelden bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse für Hünfelden.

LIMBURG/HÜNFELDEN - Limburg/Hünfelden (red). Die Unternehmen in Hünfelden stellen ihrem Standort eine insgesamt recht gute Beurteilung aus. Der Gesamtwert von 2,96 fasst die Beurteilung verschiedener Standortfaktoren zusammen, mit denen die Firmen unterschiedlich zufrieden sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg.

Befragt wurde eine Auswahl von IHK-Mitgliedsunternehmen aus verschiedensten Branchen mit Sitz in Hünfelden. Bei 47 Fragestellungen konnten die Betriebe den Standort aus ihrer Sicht bewerten und angeben, welche Standortfaktoren für sie besonders wichtig sind und wie zufrieden sie mit ihnen vor Ort sind.

Im Gesamteindruck wird der Standort Hünfelden als zufriedenstellend bewertet: 80 Prozent der Unternehmen sind "eher zufrieden" bis "sehr zufrieden", 20 Prozent sind "eher unzufrieden" bis "sehr unzufrieden". In der Gesamtbeurteilung ergibt sich damit der "voll befriedigender" Wert von 2,96.

"Nicht nur Unternehmen stehen im Wettbewerb untereinander, sondern auch Regionen und Kommunen als Wirtschaftsstandorte. Die Standortfaktoren vor Ort haben dabei einen großen Einfluss auf Gedeih und Wachstum von Unternehmen, Investitionsentscheidungen und mögliche Neuansiedlungen", sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer. "Mit unseren regionalen Standortumfragen wollen wir den Kommunen aufzeigen, welche Bedürfnisse die Unternehmen haben."

Der bedeutendste Standortfaktor für die Unternehmen in Hünfelden ist die Infrastruktur. Die allermeisten Betriebe (82 Prozent) messen ihr eine hohe bis sehr hohe Bedeutung zu. Vor Ort ist man mit ihr überwiegend zufrieden (Gesamtbeurteilung 3,05). Im Einzelnen besonders gut bewertet wird die Anbindung an das Fernstraßennetz, auch die relative Nähe zum Flughafen Frankfurt erhält eine gute Wertung. Schwächere Wertungen gibt es für Anbindung an den Schienenverkehr und das Tagungs- und Übernachtungsangebot.

Die Ergebnisse der Umfrage für Hünfelden wurden mit Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer (parteilos) besprochen. Dort, wo kritische Beurteilungen durch die Unternehmen vorliegen, gilt es aus Sicht der IHK, mit strategischer Überlegung mögliche Veränderungen zu diskutieren.

Bewertung nicht im Sinne von Kommunen-Ranking

Die Befragung zu Hünfelden ist die fünfte kommunale Standortumfrage der IHK Limburg. IHK-Mitgliedsunternehmen gibt sie Gelegenheit, ihren Standort zu bewerten. Im Blick stehen dabei Faktoren, die für das Standortmanagement und -marketing zu beachten sind und gegebenenfalls einer besonderen Förderung bedürfen. Die Umfragen zielen nicht auf ein Ranking der einzelnen Kommunen, denn die Standortbedingungen und -bewertungen lassen sich aufgrund lokaler Besonderheiten nicht vergleichen.