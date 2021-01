"Icke Hüftgold" macht Kinderlied zum Partyhit

Schrill und laut und in seinem Element: "Ikke Hüftgold", alias Matthias Disel, sorgt hier bei einer Veranstaltung in Weilburg für Stimmung. Mit einem Kinderlied hat er nun einen neuen Party-Hit aufgelegt. Aber: Der Limburger hat auch eine andere Seite. Die will er in einem Rock-Album zeigen, an dem er arbeitet. Archivfoto: Summerfield Records