IHK Limburg lobt Corona-Preis für Unternehmen aus

Limburg-Weilburg (red). Die IHK Limburg sucht Unternehmen, die der Corona-Krise mit kreativen Ideen begegnen.

Limburg-Weilburg (red). Die IHK Limburg sucht Unternehmen, die der Corona-Krise mit kreativen Ideen begegnen. Stellvertretend wird ein Betrieb mit einem Corona-Innovationspreis beim IHK-Jahresempfang ausgezeichnet.

Die Pandemie und die damit verbundenen staatlichen Maßnahmen belasten die heimische Wirtschaft enorm und stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Zugleich zeigt sich, dass viele Betriebe die Krise auch als Motor für Veränderungen nutzen.

Mit kreativen Ideen

der Krise trotzen

"Hier setzen wir mit unserem Corona-Innovationspreis an", sagt IHK-Präsident Ulrich Heep. "Mit dem Preis wollen wir stellvertretend ein Unternehmen ehren, dass besonders kreativ und flexibel mit individuellen Lösungen den Herausforderungen der Corona-Pandemie begegnet ist und die Krise auch als Chance begriffen hat."

Bewerben können sich Unternehmen, die etwa in besonderer Weise auf etwa eingeschränkte Öffnungszeiten sowie Abstands- und Hygieneregeln, unterbrochene Lieferketten, geändertes Kundenverhalten oder gesunkene Nachfrage reagieren. "Wir suchen Betriebe, die zum Beispiel ihre Prozessketten und betrieblichen Abläufe angepasst, die digitale Transformation vorangetrieben, ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt oder marktfähige Ideen realisiert und damit in der Corona-Krise den Unternehmensbestand nachhaltig gesichert haben", so Heep.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenfrei. Unternehmen können sich schriftlich oder per E-Mail bis zum 10. September bei der IHK bewerben. Die Auszeichnung mit dem Corona-Innovationspreis erfolgt zusammen mit der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der IHK Limburg beim IHK-Jahresempfang. Verliehen werden die Preise von Priska Hinz, Staatsministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.