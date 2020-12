Im Einsatz für die Limburger Bäume

Im Limburger Baumkataster sind aktuell 10 079 Bäume aufgeführt. Sie weisen verschiedene Altersstufen auf und benötigen unterschiedlichen Pflegeaufwand. Was und wie gepflegt wird, das wird durch die Baumkontrolle und den Standort festgelegt. Stehen die Bäume zum Beispiel an Kindergärten oder Spielplätzen, wird halbjährlich kontrolliert und Gefahren umgehend beseitigt. Je weiter die Bäume in einer Grünanlage oder in der freien Feldflur stehen, desto mehr Zeit bleibt bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen.