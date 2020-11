Im leeren Haus brennt es zwei Mal

Jetzt teilen:

.Bad Camberg (red). In der Nacht zum Montag hat es in Bad Camberg gleich mehrmals gebrannt.

Zwei Mal brannte es in einem leerstehenden Gebäude in der Lahnstraße. Das erste Feuer wurde nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr im Bereich eines Heizungskellers im Hinterhof des Hauses gemeldet und konnte von den Feuerwehren aus Bad Camberg sowie dem Camberger Stadtteil Erbach gelöscht werden. Gegen 3 Uhr ging eine erneute Meldung über ein Feuer in diesem Bereich ein. Diesmal waren sowohl eine Matratze als auch eine Holzpalette unter einem Vordach in Brand geraten. Auch dieses Feuer konnte die Feuerwehr löschen.

Der bei den beiden Bränden entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.