Im Mai 2022 steht Dorfgeburtstag an

Die Übernahme der Schirmherrschaft ist für Bürgermeister Marius Hahn mit einer wichtigen Aufgabe verbunden, der Pflege und Hege des Lindenbaum-Setzlings, den ihm Sandra Weifenbach (l.) und Bianca Brahm überreichen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) hat zwei neue Aufgaben übernommen, die fest miteinander verknüpft sind: die Schirmherrschaft für die 1250-Jahr-Feier von Lindenholzhausen im Jahr 2022 und die Pflege eines Lindenbaum-Setzlings, der zum Geburtstag in dem Limburger Ortsteil gepflanzt werden soll.

Das kleine Bäumchen überreichten Bianca Brahm und Sandra Weifenbach als Delegation des Organisationsteams nun vor dem Stadthaus an den Bürgermeister. Der versprach, den Lindenbaum-Setzling zu hegen und zu pflegen, damit er möglichst mit vielen anderen Setzlingen im Jubiläumsjahr in Lindenholzhausener Erde zurückkehrt. Ambitioniertes Ziel ist es nach Angaben von Sandra Weifenbach, zum Geburtstag so viele Bäume zu setzen, wie der Ort an Jahren alt ist: 1250.

Bei einem Treffen mit dem Organisationsteam wurde der Schirmherr über die Pläne für das Jubiläum informiert. Demnach ist das Fest zum Dorfgeburtstag auf die letzten Maitage im Jahr 2022 konzentriert. Am Donnerstag, 26. Mai, soll die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister als Schirmherrn stattfinden. Zudem ist ein Konzert mit allen Chören des Ortes vorgesehen. Ein Musikfestival für die Jugend und Junggebliebene soll sich am Freitag, 27. Mai, anschließen. Zu einem Höfefest im alten Ortskern als einem Höhepunkt des Geschehens wird für Samstag, 28. Mai, eingeladen werden. Mit Kirmesfahnen geschmückte Straßen, Blumenampeln, herausgeputzte und dekorierte Höfe werden dabei das Bild prägen. Der Ortsfunk soll aus diesem Anlass reaktiviert werden und immer wieder Veranstaltungen im Rahmen der 1250-Jahr-Feier ankündigen. Die Höfe werden ein Teil der jüngeren Geschichte spiegeln. Fahrzeuge und alte Geräte werden ausgestellt, Schmiedevorführungen, Kunsthandwerkermarkt und vieles mehr sind angedacht. Im Ausschank wird es selbst gebrautes Bier geben, ein Weindorf soll zum Verweilen einladen. Vom Herd und aus dem Ofen sind besondere Speisen angekündigt wie Kartoffelplätzchen, Backesbrot und mehr.

Auf den Bühnen werden Büttenreden gehalten und in Mundart geschwätzt, aus dem Leben von früher erzählt, und Musiker aus dem Ort treten auf, ebenso die Feuerwehrkapelle. Für die Kinder gibt es unter anderem ein Seifenkistenrennrennen und einem Bobbycar-Parcours. Sie sind dann auch eingeladen zu einer Dorfrallye per Handy-App.

Der Ausschuss für Ortsgeschichte im Organisationsteam wird markante Ereignisse in der Geschichte von Lindenholzhausen aufarbeiten und darstellen. Bildersammlungen sind geplant sowie Dorfführungen. Zum Jubiläum sollen darüber hinaus alte "Hollesser" Namen an den Häusern angebracht werden.

Dankgottesdienst

mit Bischof Bätzing

Ein Dankgottesdienst steht für Sonntag, 29, Mai, im Terminkalender. Geplant ist, dass Bischof Georg Bätzing ihn zelebriert. Anschließend soll die Festgesellschaft an einer langen Tafel Platz nehmen, Jahrgangstische sind vorgesehen. Und die offene Bühne steht allen zur Verfügung, die zum Dorfgeburtstag etwas beitragen möchten.

Zu den weiteren Bestandteilen des Dorfjubiläums zählen zwei Silvesterfeiern, um das Jubiläumsjahr zu begrüßen und um es zu verabschieden, eine Baumpflanzaktion, ein mittelalterlicher Markt und ein Spiel ohne Grenzen, an dem die Orte teilnehmen, die mit Lindenholzhausen gleichzeitig 1250 Jahre alt werden: Weyer, Ahlbach, Dorndorf, Heuchelheim sowie Nieder- und Oberbrechen. Alle Orte sind in der gleichen Urkunde erwähnt.