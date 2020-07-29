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Mittwoch, 29.07.2020 - 13:25
4 min

Im Mariengarten Kraft tanken

Einst umstrittenes Prestige-Objekt des früheren Limburger Bischofs Tebartz-van Elst, jetzt ein Ort der Ruhe und des Rückzugs: der Mariengarten. Ein Blick ins Innere lohnt sich.

Von Dieter Fluck
An der Kellermauer des Eschenfelder Hauses, das zwischen dem Mariengarten und dem Diözesanmuseum (hinten) steht, sind acht Grabplatten von Domherren installiert, die vor der Renovierung auf dem Boden des Domes gelegen hatten. Foto: Dieter Fluck

An der Kellermauer des Eschenfelder Hauses, das zwischen dem Mariengarten und dem Diözesanmuseum (hinten) steht, sind acht Grabplatten von Domherren installiert, die vor der Renovierung auf dem Boden des Domes gelegen hatten. Foto: Dieter Fluck

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Fotos
An der Kellermauer des Eschenfelder Hauses, das zwischen dem Mariengarten und dem Diözesanmuseum (hinten) steht, sind acht Grabplatten von Domherren installiert, die vor der Renovierung auf dem Boden des Domes gelegen hatten. Foto: Dieter Fluck

An der Kellermauer des Eschenfelder Hauses, das zwischen dem Mariengarten und dem Diözesanmuseum (hinten) steht, sind acht Grabplatten von Domherren installiert, die vor der Renovierung auf dem Boden des Domes gelegen hatten. Foto: Dieter Fluck

Oliver Teufer (links) erläutert Entwicklung und Bedeutung des Mariengartens.Im Hintergrund ist ein Teehäuschen zu sehen. Foto: Dieter Fluck

Oliver Teufer (links) erläutert Entwicklung und Bedeutung des Mariengartens.Im Hintergrund ist ein Teehäuschen zu sehen. Foto: Dieter Fluck

Die 15. Tafel des Kreuzwegs, der traditionell aus 14 Stationen besteht, zeigt den Auferstandenen bei den Jüngern. Foto: Dieter Fluck

Die 15. Tafel des Kreuzwegs, der traditionell aus 14 Stationen besteht, zeigt den Auferstandenen bei den Jüngern. Foto: Dieter Fluck

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