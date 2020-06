Im November soll's ernst werden

Eigentlich sollte schon im Juni über die Zukunft der Platanen auf dem Neumarkt abgestimmt werden - Corona hat dieses Vorhaben verhindert. Archivfoto: Helga Scheer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Wie geht es weiter mit dem Neumarkt und vor allem mit den dort stehenden Platanen? Der für Juni geplante Bürgerentscheid wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Neuer Termin soll der 1. November sein. Dies hat der Magistrat laut Bürgermeister Marius Hahn (SPD) beschlossen.

Folgt die Stadtverordnetenversammlung dem Magistrat, dürfen die Limburger Bürger im November über den Erhalt der Platanen entscheiden. Auf dem Stimmzettel wird folgende Frage stehen: "Sollen die Platanen bei der Neugestaltung des Neumarktes erhalten bleiben und soll deshalb der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 03.09.2019 zu Vorlage 19/338 aufgehoben werden?"

Im September 2019 hatte die Stadtverordnetenversammlung sich für eine Vorplanung für die Umgestaltung des Neumarktes ohne die Platanen, aber mit 16 neuen Bäumen, ausgesprochen und diese beschlossen.

Laut Bürgermeister Hahn hält der Magistrat eine grundhafte Umgestaltung mit neuen Bäumen für sinnvoll, um den Neumarkt attraktiv und zukunftsfähig zu machen und letztendlich auch, um die Innenstadt zu beleben. "Eine grundhafte Erneuerung des Platzes und gleichzeitig der Erhalt der Platanen ist nicht möglich", betont Hahn. Der Neumarkt sei ein zentraler Platz in der Innenstadt, ein Begegnungsraum und ein wichtiger Ort für Veranstaltungen.

Um dies zu erhalten, auszubauen und vor allem um die sich verschärfenden Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, bedürfe es einer neuen Infrastruktur mit Strom, Wasser und Abwasser. "Dies ist nur mit einem grundhaften Neuausbau zu erreichen", macht Hahn deutlich.

Ein Erhalt der dort stehenden Platanen sei dabei nicht möglich, da die notwendigen Arbeiten unweigerlich das Wurzelwerk angreifen und damit die Bäume schädigen würden, begründet Hahn die Haltung des Magistrats und stützt sich damit auf das Gutachten des Büros Eiko Leitsch.

Deshalb spricht sich der Magistrat für eine Neuanpflanzung von 16 neuen Bäumen - statt der bestehenden 20 Platanen - aus. Die Reduzierung der Anzahl der Bäume mit einer gleichzeitigen geänderten Anordnung bewirke einen Raumgewinn, der bei Veranstaltungen mehr Flexibilität zulasse und dem Platz einen multifunktionalen Charakter verleihe. Auch sollen die neuen, standortgerechten Bäume dann von vornherein ausreichend Raum erhalten, um sich entfalten zu können. Mit neuen Bäumen könne auch auf den aktuell alle zwei Jahre notwendigen Rückschnitt verzichtet werden.

Hahn begrüßt den nun gefundenen Termin, der weder in den Herbstferien, noch in der Vorweihnachtszeit liegt. "Damit hat jeder Bürger die Chance, von seinem Abstimmungsrecht Gebrauch zu machen", so Hahn.