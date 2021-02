Impf-Anmeldung in Limburg-Weilburg fordert Geduld

Eine Leserin hat sich an das Tageblatt gewandt. Vor einer Woche hatte sie ihre erste Corona-Schutzimpfung in Wiesbaden erhalten. Folgetermin ist allerdings erst Anfang März - fünf Wochen nach der ersten Dosis. Da sie das Biontech-Pfizer-Vakzin erhalten hatte, sollte die zweite Spritze allerdings im Abstand von drei bis vier Wochen erfolgen, wie auch diese Zeitung berichtete. Nun ist die Dame verunsichert, kein Ansprechpartner könne weiterhelfen. Sie habe es beim Gesundheitsamt und der 116 117 probiert. Der Landkreis verweist diese Zeitung an das Sozialministerium, das verweist an das Innenministerium, das lässt die Frage zunächst unbeantwortet. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie meldet derweil, dass das Verschieben einer zweiten Dosis innerhalb von 60 Tagen "vertretbar" sei. Auf jeden Fall eher, als der Vertrauensverlust durch mangelhafte Kommunikation.