LIMBURG - Am Donnerstag, 2. Dezember, bietet der Landkreis Limburg-Weilburg eine Impfaktion im Quartiersbüro Südstadt in der Friedrich-Ebert-Straße 34 in Limburg an.

Das offene Angebot steht allen zur Erst-, Zweit- und Booster-Impfung in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. "Einen kurzem, unkompliziertem und niederschwelligen Weg zum Impfen wollen wir auch am 2. Dezember wieder ermöglichen", erklärt Quartiersmanager Marcus Schenk. Nähere Informationen zu dieser Aktion gibt es im Quartiersbüro Südstadt bei Daniela Selke-Fachinger unter Telefon 0 64 31-7 79 63 16 oder auch per E-Mail an die Adresse

qm-limburg@qurban.de.