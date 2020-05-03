Sonntag,
03.05.2020 - 15:18
2 min
In der Krämergasse läuft's bald wieder
Die Krämergasse in Hadamar ist bald wieder passierbar. Eine Überflutung mit erheblichen Unterspülungen hatte die Sanierung nötig gemacht.
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