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Montag, 13.07.2020 - 10:15
2 min

In der Krise Freunden helfen

Der Verein für Städtepartnerschaften Limburg möchte denen, die sonst ihn unterstützen, etwas zurückgeben und unterstützt Jugendherberge, Kreismusikschule und "Pinocchio 90".

Von Dieter Fluck
Corona macht das gemeinsame Musizieren von Kreismusikschülern aus Limburg und Ste. Foy in diesem Jahr unmöglich. 2008 war erstmals die Musikschule aus der serbischen Stadt Kraljevo als fester Bestandteil der Probenwochen hinzugekommen und sorgte jeweils für einen harmonischen Dreiklang. Archivfoto: Dieter Fluck

Corona macht das gemeinsame Musizieren von Kreismusikschülern aus Limburg und Ste. Foy in diesem Jahr unmöglich. 2008 war erstmals die Musikschule aus der serbischen Stadt Kraljevo als fester Bestandteil der Probenwochen hinzugekommen und sorgte jeweils für einen harmonischen Dreiklang. Archivfoto: Dieter Fluck

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Fotos
Corona macht das gemeinsame Musizieren von Kreismusikschülern aus Limburg und Ste. Foy in diesem Jahr unmöglich. 2008 war erstmals die Musikschule aus der serbischen Stadt Kraljevo als fester Bestandteil der Probenwochen hinzugekommen und sorgte jeweils für einen harmonischen Dreiklang. Archivfoto: Dieter Fluck

Corona macht das gemeinsame Musizieren von Kreismusikschülern aus Limburg und Ste. Foy in diesem Jahr unmöglich. 2008 war erstmals die Musikschule aus der serbischen Stadt Kraljevo als fester Bestandteil der Probenwochen hinzugekommen und sorgte jeweils für einen harmonischen Dreiklang. Archivfoto: Dieter Fluck

Kein großes Partnerschaftstreffen in diesem Jahr: Stattdessen unterstützt der Verein für Städtepartnerschaften Limburg drei Institutionen, mit denen er besonders verbunden ist. Das teilen der Vorsitzende Werner Bendel (links) und Kassierer Peter Herget (rechts) nach einer Vorstandssitzung mit. Foto: Dieter Fluck

Kein großes Partnerschaftstreffen in diesem Jahr: Stattdessen unterstützt der Verein für Städtepartnerschaften Limburg drei Institutionen, mit denen er besonders verbunden ist. Das teilen der Vorsitzende Werner Bendel (links) und Kassierer Peter Herget (rechts) nach einer Vorstandssitzung mit. Foto: Dieter Fluck

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