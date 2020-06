In Eschhofen mit Waffe bedroht

In der Nacht zum Montag wurde die Limburger Polizei zu einer Bedrohung mit einer Pistole in die Mühlener Straße in Eschhofen gerufen. Symbolfoto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Eschhofen (red). In der Nacht zum Montag wurde die Limburger Polizei zu einer Bedrohung mit einer Pistole in die Mühlener Straße in Eschhofen gerufen. Nach schon länger andauernden Streitigkeiten soll eine 43 Jahre alte Frau gegen 1 Uhr vor einem dortigen Wohnhaus zunächst durch lautes Klingeln und Klopfen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Als die Bewohner die Haustür öffneten, soll die Frau die Hausbewohner dann mit der Waffe bedroht haben, weshalb diese die Tür direkt wieder schlossen. Bevor die 43-Jährige im Anschluss mit einem Audi davonfuhr, nahmen die Bewohner noch mehrere Schussgeräusche vor dem Wohnhaus wahr. Zudem soll die Frau mehrere Steine gegen die Hausfassade geworfen haben. Von den Beamten konnte die 43-Jährige nach dem Vorfall an ihrer Wohnanschrift in der Rheinstraße in Limburg festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Munition auf und stellten diese sicher. Zudem war die Frau stark alkoholisiert, so dass sie sich auf der Polizeistation in Limburg einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen die 43-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.