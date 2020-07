In Limburg brennt ein Mehrfamilienhaus

Am Dienstagabend bricht in einem Mehrfamilienhaus in Limburg ein Feuer aus. Foto: Feuerwehr

Limburg (ve). Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Limburg ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannte eine der sechs Wohnungen aus. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Der Brand in dem Wohnhaus in der Egenolfstraße war nach Angaben der Feuerwehr in der Küche einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Der Mieter entdeckte den Rauch vom Garten aus und rief kurz nach 20 Uhr den Notruf an. Die Feuerwehren von Limburg und Linter und ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes rückten an. Etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Hausbewohner das Haus bereits verlassen. Vier Menschen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, weitere vier vor Ort versorgt. Der leichtverletzte Feuerwehrmann kam auch zur Untersuchung ins Krankenhaus. Alle eingelieferten Personen konnten noch am Abend entlassen werden.

Eine Wohnung im Gebäude brannte aus, eine weitere Wohnung ist unbewohnbar. Weil die Stromversorgung unterbrochen wurde, mussten die Hausbewohner über Nacht in einem Hotel untergebracht werden. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen.