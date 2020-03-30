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Montag, 30.03.2020 - 13:50
5 min

In Limburg liegt eine Dampflok vergraben

Nach der Sprengung der Autobahnbrücke und dem Hochwasser kippte die Maschine 1946 um.

Von Dieter Fluck
Die Baureihe 50 - hier als rekonstruierte Variante 50.35 der Deutschen Reichsbahn in der DDR im Einsatz - war eine wichtige Stütze des leichteren Güter- und Personenverkehrs bei den deutschen Eisenbahnen. Über 3000 Stück wurden von 1939 bis 1948 beschafft. Foto: Reimund Schwarz

Die Baureihe 50 - hier als rekonstruierte Variante 50.35 der Deutschen Reichsbahn in der DDR im Einsatz - war eine wichtige Stütze des leichteren Güter- und Personenverkehrs bei den deutschen Eisenbahnen. Über 3000 Stück wurden von 1939 bis 1948 beschafft. Foto: Reimund Schwarz

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Fotos
Die Baureihe 50 - hier als rekonstruierte Variante 50.35 der Deutschen Reichsbahn in der DDR im Einsatz - war eine wichtige Stütze des leichteren Güter- und Personenverkehrs bei den deutschen Eisenbahnen. Über 3000 Stück wurden von 1939 bis 1948 beschafft. Foto: Reimund Schwarz

Die Baureihe 50 - hier als rekonstruierte Variante 50.35 der Deutschen Reichsbahn in der DDR im Einsatz - war eine wichtige Stütze des leichteren Güter- und Personenverkehrs bei den deutschen Eisenbahnen. Über 3000 Stück wurden von 1939 bis 1948 beschafft. Foto: Reimund Schwarz

Irgendwo auf der gegenüberliegenden Lahnseite nahe der Autobahnbrücke, wo parallel zur heutigen Landesstraße zwischen Limburg und Eschhofen die Lahntalbahn verläuft, liegt zwischen Lahn und Bahndamm die schwere Dampflok begraben. Foto: Dieter Fluck

Irgendwo auf der gegenüberliegenden Lahnseite nahe der Autobahnbrücke, wo parallel zur heutigen Landesstraße zwischen Limburg und Eschhofen die Lahntalbahn verläuft, liegt zwischen Lahn und Bahndamm die schwere Dampflok begraben. Foto: Dieter Fluck

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