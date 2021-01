In Limburg türmt sich illegaler Müll

Die Plötze als Entsorgungsfläche für ausrangierte Weihnachtsbäume, die sich um den Ritter-Hattstein-Brunnen schmiegen. Nun ist noch Sperrmüll hinzugekommen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Ein Beispiel dafür, wie ein Platz schnell zu einer Müllhalde werden kann, ist die Plötze in Limburg. Es fing mit Weihnachtsbäumen an, die die Anwohner wie selbstverständlich dort hinwarfen. Es folgte weiterer Müll und Sperrmüll, der dort nun illegal lagert.

"Es macht mich sprachlos, wie man sein direktes Wohnumfeld so verunstalten kann. Und auch die Tatsache, dass die illegale Beseitigung des Mülls von niemandem beobachtet wurde, zeigt, dass die Wohnqualität scheinbar vielen Bewohnern egal ist", so der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU).

Illegaler Müll geht zulasten der Steuerzahler

Er weist darauf hin, dass die zunehmende illegale Abfallentsorgung in der Stadt den Steuerzahler immer mehr Geld koste und den Bauhof von seinen eigentlichen Aufgaben abhalte.

"In diesen Tagen ist viel von Wertschätzung die Rede. Offensichtlich gilt dies in Limburg leider nicht für die Mitarbeiter des Bauhofs, die den Müll quasi vor die Füße geworfen bekommen", macht Stanke deutlich. In Zeiten des Winterdienstes sei nach Auffassung des Ersten Stadtrats eine gleichzeitige Entsorgung der illegalen Müllablagerungen nicht möglich, der Müll müsse dort also noch länger liegen bleiben.

Michael Menier, Abteilungsleiter des Bauhofs, kann aber noch andere Stellen in Limburg aufzählen, an denen Bäume entsorgt werden und illegale Müllablagerungen entstehen, zum Beispiel im Wäldchen an der Kneippstraße. Von der Plötze hat sein Team bereits Anfang des Monats schon einmal dort abgestellte Weihnachtsbäume entfernt.

Der Container am Bauhof ist gerade wieder geleert worden, das Angebot, ihn zur Beseitigung der ausrangierten Weihnachtsbäume zu nutzen, nehmen die Limburger Bürger durchaus an. Leider seien es aber zu wenige.

Um zumindest für einige Tage noch eine Entsorgungsalternative zur braunen Bio-Tonne für die Weihnachtsbäume zu bieten, wird die Stadt die Standzeit des Containers am Betriebshof, Im großen Rohr 4, ein zweites Mal verlängern. Die entsorgten Bäume sollen ohne Schmuck eingeworfen werden.