In Limburg wird das Parken teurer

Das Parken auf den Straßenrandplätzen verursacht reichlich Suchverkehr. Dort wird das Parken jetzt deutlich teurer als in den Parkhäusern. Mit der unterschiedlichen Erhöhung der Parkgebühren will die Stadt Anreize schaffen, die Parkhäuser mehr zu nutzen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Wer in Limburg parken möchte, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen: Ab Freitag, 1. Oktober, gelten neue Parkgebühren. Das teilt die Stadt Limburg mit. Die Anhebung war zunächst für den 1. August geplant, musste aber verschoben werden. Die Automaten konnten nicht fristgerecht zu diesem Termin umgestellt werden. Zudem konnte die Bahn die Anhebung auf den P&R-Parkplätzen ebenfalls erst zum 1. Oktober berücksichtigen kann.

Die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, die Parkgebühren anzuheben, hatte zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst. "Wenn etwas teurer wird, dann rechnen wir nicht mit Beifall", sagt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU, Archivfoto: Stadt Limburg). Die Reaktionen ließen aber außer Acht, dass es nach wie vor ein gutes Angebot an Parkflächen in der Innenstadt gebe, viele davon kostenfrei.

Investitionen für Stadtlinie und Park-Infrastruktur

Höhere Parkgebühren für die Einrichtungen, die unter der Regie der Stadtlinie laufen, seien auch nötig, da die Stadtlinie den öffentlichen Personennahverkehr weiter auszubauen wolle. Dieser sei aber nicht kostendeckend und benötige Zuschüsse durch die Kommune oder andere Einnahmen. Die Stadtlinie habe zum Beispiel die Linie 5 ausgebaut, die Linie 6 neu hinzugenommen und ihr bisheriges Anrufsammeltaxi werde als On-Demand-Verkehr und damit als "LahnStar" (E-Mobil) neu aufgestellt. Das Angebot sei deutlich ausgebaut und auf die Stadtteile erweitert worden, erklärt Stanke

DAS KOSTET DAS PARKEN Die Gebühren für die Straßenrandparkplätze erhöhen sich am 1. Oktober von 1,50 pro Stunde auf drei EuroBetroffen davon sind rund 250 bewirtschaftete Parkplätze im zentralen Innenstadtbereich. 14 Parkplätze gibt es auf dem Kornmarkt, dort beträgt die Gebühr künftig drei Euro für 30 Minuten. Gerade diese wenigen Plätze erzeugen aus Sicht der Stadt ein hohes Aufkommen an Suchverkehr. Der Bürgermeister lässt keinen Zweifel daran, dass er sich diesen Platz gut ohne Parkplätze vorstellen kann. Die Gebühren für die Parkhäuser der Stadt beziehungsweise der Stadtlinie (Altstadtparkhaus, Stadthallenparkhaus und Parkhaus ZOB) sollen auf 1,50 Euro pro Stunde angehoben werden, derzeit liegen die Gebühren bei einem Euro. Die Parkgebühr im Tal Josaphat liegt künftig bei einem Euro pro Stunde. Durch die Anhebung ändern sich auch die Tarife für Tageskarten und Dauerparker (60 Euro netto für das Altstadtparkhaus im Monat und 90 Euro netto für das ZOB). Auch im ICE-Parkhaus und auf dem Pendlerparkplatz in Eschhofen werden die Gebühren angehoben. Die Jahreskarte für P&R in Eschhofen kostet künftig 80 Euro, die für das ICE-Parkhaus 250 Euro.

"Spätestens mit der Einführung des 'LahnStar' gibt es in der Stadt Limburg ein in der Region einmaliges ÖPNV-Angebot, das dazu führt, dass viele Wege mit Bussen und Bahn zurückgelegt werden können", erklärt Stanke. Die Bürger könnten ab Herbst dann auch zwischen den Stadtteilen fahren oder Arztbesuche und Einkäufe auch außerhalb der Innenstadt erledigen, so Stanke in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter der Stadtlinie. Einnahmen aus den Parkvorgängen dienten zudem dazu, die Infrastruktur zu verbessern.

In die Sanierung des Altstadtparkhauses sowie in das Parkhaus an der Stadthalle seien in den zurückliegenden Jahren mehr als 8,5 Millionen Euro investiert worden. Die Arbeiten für die Sanierung des ZOB-Parkhauses würden vorbereitet. Auch dort müsse die Stadtlinie erhebliche Summen in die Hand nehmen. "Dass die Investitionen auch für die Nutzer sinnvoll sind, zeigt die jüngste Auszeichnung unserer Parkhäuser durch den ACE, sowohl das Altstadtparkhaus wie auch das Stadthallenparkhaus sind für ihre Barrierefreiheit mit sehr gut bewertet worden", erinnert Stanke.

Den bewirtschafteten Parkplätzen stünden aktuell mehr als 600 kostenfreie, zentral gelegene Parkplätze gegenüber: auf dem Marktplatz in der Ste.-Foy-Straße, unter der Lichfieldbrücke und in verschiedenen Straßen. "Es wird in der ganzen Diskussion immer wieder vergessen, dass in Limburg im erweiterten Innenstadtbereich zahlreiche komplett freie Parkplätze vorhanden sind", verdeutlicht Stanke.

Über 3000 Parkplätze gebe es in der Limburger Innenstadt, mehr als 2300 davon in zentralen Parkbauten. Nach der im Rahmen des Masterplan Mobilität angefertigten Untersuchung gebe es dort zu fast jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Parkflächen. "Im Vergleich zu anderen Städten liegen die Parkgebühren in unserer Stadt im günstigen Bereich. Die letzten Anhebungen liegen fünf, beim Stadthallen-Parkhaus sogar fast 20 Jahre zurück", beschreibt Stanke die Situation.

Mit ihrer Entscheidung, die Parkgebühren zu erhöhen, geben die Stadtverordneten eine klare Linie vor: Das Parken auf den bewirtschafteten Parkflächen am Fahrbahnrand wird teurer als in den Parkhäusern. Das sei ein klares Signal, denn gerade das Parken dort führe zu einem Parksuchverkehr, den es zu vermeiden gelte. Und: Auch der Entwurf des Luftreinhalteplans schlägt eine Erhöhung der Parkgebühren vor. Damit, heißt es in der Erklärung der Stadt, reduzierten sich Fahrten.

Die Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan sollten einem drohenden Dieselfahrverbot entgegenzuwirken, macht Stanke mit Blick auf die anstehende, aber noch nicht terminierte Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel deutlich. Der VGH entscheidet über die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land und dessen Luftreinhalteplan für Limburg, der nach Einschätzung der Umwelthilfe nicht ausreichend ist. Limburg gehört zu den Städten, die den Grenzwert für die Stickstoffdioxidbelastung nicht einhalten können.

Ziel ist weniger

Verkehr für bessere Luft

Auch gegenüber dem Land müsse die Stadt deutlich machen, alles zu tun, um ein Dieselfahrverbot zu vermeiden, erklärt Stanke. In dem Entwurf des Luftreinhalteplans ist ein solches streckenbezogenes (Diesel-)Fahrverbot enthalten, das die Stadt jedoch ablehnen werde.

Per App zahlen

Ab 1. Oktober wird es in Limburg zusätzlich die Möglichkeit geben, Parkgebühren in den von der Stadtlinie betriebenen Parkhäusern oder auch an den sogenannten Straßenrandparkplätzen über das Smartphone oder Handy zu bezahlen. Möglich wird dies über verschiedene Apps. Die Bezahlmöglichkeiten über die Automaten bleiben aber bestehen. Die Stadtlinie als Betreiber der städtischen Parkplätze (Tiefgarage Altstadt und Rathaus, Parkhäuser am ZOB und am Friedhof sowie im ICE-Gebiet, der Eisenbahnstraße, der Flächen im Tal Josaphat und an verschiedenen Straßen) setzt dabei auf die drei Anbieter des Handyparkens: "easypark", "paybyphone" und "Parkster".

Wer eine der Apps nutzt, braucht keinen Parkschein mehr, der komplette Vorgang läuft digital ab. Die Ordnungshüter der Stadt bekommen bei ihren Kontrollen über ihre Online-Geräte bei Eingabe der Kennzeichen dann angezeigt, dass das Fahrzeug per Handyparken abgestellt wurde.