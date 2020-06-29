Montag, 29.06.2020 - 17:00
3 min
In Limburg wird im Zelt Recht gesprochen
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
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GERICHTSSAAL IM ZELT
Im Gerichtssaal auf dem Gelände der Firma Much "Am Fleckenberg" in Limburg werden ab Dienstag größere Strafprozesse stattfinden.
Auf der Annklage
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