In Zaun gefahren und geflüchtet

LIMBURG-ESCHHOFEN - Am Samstag, gegen 18.55 Uhr, ist ein Anwohner der Limburger Straße in Eschhofen durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt worden. Bei der Suche nach der Ursache musste er feststellen, dass offenbar ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun seines Grundstücks gefahren war. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, gab der Verursacher Gas und flüchtete von der Unfallstelle. Der Gartenbesitzer konnte noch erkennen, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen grauen Opel Astra handelte. Auch ein Teil des Kennzeichens konnte noch abgelesen werden. Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten, sich unter der Telefonnummer 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.