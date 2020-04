Industrie rechnet mit Rückgang um 28 Prozent

Umsatzrückgänge beklagt das verarbeitende Gewerbe im Kreisgebiet schon für das Jahr 2019. Archivfoto: dpa

Limburg/Weilburg (red). Die Umsätze der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes im Landkreis Limburg-Weilburg sind 2019 erstmals seit langem gefallen. Das teilte die IHK mit. Die Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten konnten demnach 2019 nur rund 91 Prozent des Vorjahresumsatzes erzielen. Das zeige eine Auswertung aktueller Daten aus dem Statistischen Landesamt für den Bezirk der IHK Limburg.

Heimische Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden hatten von Januar bis Dezember 2019 einen Gesamtumsatz von 1.562 Millionen Euro erzielt - gemeldet von 52 Unternehmen, erwirtschaftet von 7352 Beschäftigten. 2018 war es noch ein Umsatz von 1.727 Millionen Euro gewesen. Der Rückgang entspreche der sich in den IHK-Konjunkturumfragen des vergangenen Jahres abzeichnenden Eintrübung der Konjunkturlage für die heimische Industrie. Der Konjunkturklimaindex erreichte nicht mehr die sehr guten Werte der Vorjahre. Die Belebung, die sich Ende 2019, Anfang 2020 abgezeichnet hatte, sei von der Corona-Krise ausgebremst worden. Für 2020 werde mit einem erheblichen Umsatzeinbruch gerechnet.

Rückläufige Zahlen

bei Inlandskunden

Der Umsatzrückgang im zurückliegenden Jahr resultiere aus rückläufigen Geschäftszahlen mit Kunden im Inland, teilte die IHK mit. Hier habe sich mit 1.138 Millionen Euro ein Minus von 15 Prozent gegenüber 2018 ergeben. Demgegenüber seien die Exportumsätze 2019 noch gewachsen, und zwar um rund acht Prozent, auf 424 Millionen Euro. Der Anteil der Exportumsätze an den Gesamtumsätzen der heimischen Industrie (Exportquote) sei damit 2019 merklich gestiegen auf 27 Prozent.

2019 hätten vor allem die Exporte in die Länder der Eurozone zum Exportwachstum beigetragen (plus zehn Prozent), bei den Exporten in die übrigen Länder betrage das Wachstum acht Prozent. Von den 424 Millionen Euro Exportumsatz gingen laut IHK rund 44 Prozent in die Länder der Eurozone, 56 Prozent in Länder außerhalb der Eurozone.

Für 2020 erwartet die IHK Limburg einen deutlichen Umsatzrückgang, auch wenn sich in den nächsten Monaten eine Erholung ergeben sollte, weil sich die negativen Auswirkungen der Pandemie abschwächen. Aus den Rückmeldungen der jüngsten IHK-Sonderumfrage zu den Auswirkungen der Pandemie ergibt sich für die Unternehmen der Industrie, dass im Durchschnitt mit einem Umsatzrückgang von rund 28 Prozent gerechnet wird. 2020 werde ein sehr schweres Jahr für die heimische Industrie, in dem aber auch die Grundlagen für die Zeit nach der Krise neu bestimmt würden.