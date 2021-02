Inzidenz im Kreis Limburg-Weilburg sinkt unter 50

Die Corona-Maßnahmen zeigen Wirkung: Im Kreis Limburg-Weilburg sinkt die Inzidenz unter 50 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Erstmals seit Monaten liegt die Inzidenz im Kreis Limburg-Weilburg wieder unter 50. Am Sonntagnachmittag meldete die Kreisverwaltung eine Inzidenz von 47,0 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Zuletzt lag der Wert Ende Oktober vergangenen Jahres unter der 50er-Marke. Danach war die Inzidenz stetig angestiegen und hatte an Heiligabend mit 409,7 den Höchststand erreicht.

Rund 4400 Bürger haben bereits eine Spritze erhalten

An diesem Wochenende waren 20 Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 kreisweit bestätigt worden, alle am Samstag. Am Sonntag war keine Erkrankung gemeldet worden.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr 5560 Bürger aus dem Kreis offiziell infiziert gewesen. Aktuell gelten mit Stand Sonntagmittag kreisweit noch 284 Personen als aktiv infiziert. 64 Corona-Infizierte werden aus Einrichtungen in Elz, Bad Camberg, Limburg, Runkel, Elbtal und Weilmünster gemeldet.

Insgesamt 652 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

56 Corona-Patienten müssen derzeit in den Kliniken im Kreis behandelt werden, acht davon auf Intensivstation. Bisher sind 224 Menschen aus dem Kreis in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Im Kreis Limburg-Weilburg haben nach Angaben der Kreisverwaltung bislang 3669 Menschen die Erstimpfung erhalten. Derzeit liefen bereits die Zweitimpfungen. Zusätzlich wurden rund 700 Personen aus dem Kreis im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft.