Jugendfriedenspreis geht nach Limburg, Dauborn und Runkel

Schulleiter Detlef Winkler (v.l.), Kathrin Rudersdorf, Sebastian Wendt, Luca Bendel,Pia Stöckl und Dorothee Valentin freuen sich über den ersten Platz im Rahmen des Jugendfriedenspreises für diePeter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg.

LIMBURG-WEILBURG - Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg hat zum zweiten Mal den "Jugendfriedenspreis" an junge Menschen bis 27 Jahre verliehen. In diesem Jahr wurden Projekte der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg, der Freiherr-vom-Stein-Schule in Dauborn sowie der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel ausgezeichnet.

So hat das Projekt der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg, "Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz und Krakau (2017-2019)" mit dem Geschichtslehrer und verantwortlichen Projektleiter Sebastian Wendt, den ersten Preis im Wert von 800 Euro bekommen. Sebastian Wendt ist seit 13 Jahren verantwortlich für den Austausch Deutschland-Polen an der PPC-Schule und widmet sich seither intensiv dem Thema "Antisemitismus in der Zeit des Nationalsozialismus".

Die Schüler beschäftigen sich, mit Unterstützung des angehenden Historikers Markus Streb, mit Einzelschicksalen aus der Region. Kernstück dieser Arbeit sind - neben der Gestaltung verschiedener Gedenkveranstaltungen sowie der Begleitung der Stolpersteinverlegung in Limburg - die Fahrten nach Ausschwitz und Krakau für und mit Oberstufenschülern. Inzwischen ist ein größeres Netzwerk aus verschiedenen Kooperationspartnern entstanden. Die Schüler werden durch eine intensive Vorbereitungszeit an das, was ihnen im Rahmen der Fahrt begegnet, herangeführt und während der Fahrt, vor allem im Hinblick auf die Verarbeitung der emotionalen Eindrücke, immer wieder in Gesprächen begleitet. Aus dem Erlebten sind beeindruckende Arbeiten entstanden, wie beispielsweise eine berührende Fotodokumentation mit Musik oder auch Tagebuchaufzeichnungen. Projektleiter Sebastian Wendt betonte bei der Preisübergabe, dass alle Schüler verändert aus diesem Projekt hervorgingen. Luca Bendel forderte, stellvertretend für alle beteiligten Schüler, in einem sehr persönlichen Statement dazu auf, dass sich jeder Mensch dafür einsetzen müsse, dass solche Gräueltaten nie mehr passieren dürften.

Schüler der Johann-Christian-Senckenberg-Schule bekommen einen dritten Platz im Rahmen der Vergabe des Friedenspreises. Sie haben sich unter anderem für die Aktion "Stolpersteine Villmar" mit dem Künstler Gunter Demnig eingesetzt.

Der zweite Preis im Wert von 500 Euro wurde für das Projekt "Jüdische Familienschicksale in Hünfelden" an Projektleiterin und Geschichtslehrerin Patricia Birkenfeld von der Freiherr-vom-Stein-Schule in Dauborn überreicht. Sie hat mit Jugendlichen aus der 10. Klasse zum Thema "Erinnerungskultur" gearbeitet. In Kooperation mit dem Arbeitskreis "Jüdisches Leben in Hünfelden" und in Kooperation mit dem angehenden Historiker Markus Streb, der in der Gemeinde Hünfelden bereits intensive Forschungen zu jüdischen Familienschicksalen betrieben hat, konnten die Schüler einen zum Teil sehr persönlichen Einblick in die Familienschicksale der jüdischen Mitbürger von damals gewinnen. So wurde beispielsweise durch Fotos, Tagebucheinträge über Fluchterlebnisse oder auch durch Kennenlernen der Hobbies der betroffenen Gleichaltrigen von damals eine emotionale Nähe hergestellt, die wohl die wichtigste Lernerfahrung aus dieser Arbeit in allen drei Projekten darstellt. Es wurden zahlreiche Exkursionen unternommen, beispielsweise zu den ehemaligen Wohnhäusern der Vertriebenen und Ermordeten.

Höhepunkte des Projektes waren die Gestaltung einer Gedenkfeier am 27. Januar 2020 für alle Abschlussklassen der Freiherr-vom-Stein-Schule sowie für Bürger der Gemeinde Hünfelden und eine Ausstellung mit den Arbeiten der Schüler im Rathaus der Gemeinde.

Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel durfte sich über den dritten Preis im Wert von 200 Euro freuen. Hier hatte sich Isabell Faust, die Geschichtslehrerin und Leiterin des Wahlpflicht-Kurses "Erinnerungskultur", der seit einem Jahr fest an der Schule installiert ist, erneut mit ihren Schülern auf den Weg gemacht, um das Thema weiter zu vertiefen. Sie hatte im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Kurs den ersten Preis erhalten. Ihr neues Projekt "Erforschung jüdischen Lebens in Runkel und Villmar" befasste sich ebenfalls mit zahlreichen Einzelschicksalen der jüdischen Familien, die damals in Runkel, aber vor allem in Villmar gelebt haben.

Auch diese Gruppe hat sich durch zahlreiche Exkursionen immer weiter in das Thema eingearbeitet, so beispielsweise durch einen Besuch im Limburger Stadtarchiv, auf dem jüdischen Friedhof in Limburg und im Rahmen eines Rundganges auf den Spuren der Stolpersteine in Limburg. Durch die Kooperation mit dem Arbeitskreis "Stolpersteine in Villmar" konnten die Schüler ihr Wissen weitergeben und das Projekt "Stolpersteine in Villmar" mit vorantreiben. Höhepunkte waren die Gestaltung eines berührenden Gedenkgottesdienstes am 9. November 2019 und die Mitgestaltung der Stolpersteinverlegung des Künstlers Gunter Demnig am 3. Februar diesen Jahres.

Landrat Michael Köberle (CDU) würdigte in seinem Gratulationsschreiben alle drei Projekte als sehr beeindruckend. Sie leisteten einen wertvollen Beitrag für ein respektvolleres und menschlicheres Miteinander im Landkreis. Sein Dank galt auch den drei Sponsoren der Preisgelder, der Kreissparkasse Limburg, der Kreissparkasse Weilburg und der Nassauischen Sparkasse.