Jugendliche werfen mit Steinen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - In der Hölderlinstraße 21 in Limburg ist eine 59-jährige Hauseigentümerin am Freitag, 18. März, gegen 12.20 Uhr Opfer einer Sachbeschädigung geworden. Wie die Polizei mitteilt, haben drei unbekannte Jugendliche mit Pflastersteinen gegen ihr Garagentor geworfen und sich dann unerkannt entfernt. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Eine Beschreibung der unbekannten Beschuldigten ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, in Verbindung zu setzen.