Junge Frauen schlagen sich

Limburg (red). Zu einem Streit unter jungen Frauen soll es laut Polizeibericht am Freitag gegen 23 Uhr an einem Busparkplatz in der Straße Am Philippsdamm in Limburg gekommen sein. Im Laufe des Streites soll eine 19-Jährige von ihrer ebenfalls 19-jährigen Kontrahentin ins Gesicht geschlagen und gegen den Oberkörper getreten worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, in Verbindung zu setzen.