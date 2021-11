Kalenderkauf kommt Krankenhaus zugute

Martin Richard hat einen Kalender mit Motiven aus Limburg und Umgebung gestaltet. Foto: Stiftung St. Vincenz-Hospital

LIMBURG-WEILBURG - Wer bereits jetzt auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, für den hat Martin Richard, Vorsitzender der Stiftung St. Vincenz-Hospital, eine Idee: einen Jahreskalender mit Limburg-Motiven.

Der Verkauf ist sehr gut angelaufen, aber es sind noch Exemplare des Kalenders erhältlich. Die Aufnahmen von der Domstadt und Umgebung hat der ehemalige Limburger Bürgermeister selbst im Laufe des vergangenen Jahres fotografiert: "Sie zeigen, dass unsere Heimat zu jeder Jahreszeit ihre Reize hat." Der Kalender kann an folgenden Verkaufsstellen zum Stückpreis von zehn Euro erworben werden: am Infopoint in der "Werkstadt", in der Touristeninformation (Barfüßerstraße 6), im Servicecenter der EVL (Bahnhofstraße 17) und in der Cafeteria des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg.

Angebote außerhalb des Standard-Klinikbetriebs

"Da der komplette Erlös des Kalenderverkaufs der Stiftung St. Vincenz-Hospital zugutekommt, erwerben Sie nicht nur ein schönes Geschenk für einen netten Menschen oder für sich selbst, sondern unterstützen auch noch einen guten Zweck", so Richard. Mit dem Erlös will die Stiftung Angebote für Patienten und Besucher schaffen, die über das normale Maß eines Krankenhauses hinausgehen. Kontinuierlich fördert sie daher zahlreiche Aktivitäten innerhalb des St. Vincenz-Krankenhauses.

Zu diesen verschiedenen Projekten gehören beispielsweise die Unterstützung der Palliativstation, die Förderung der Ordensgemeinschaft, die Finanzierung der Kunst- und Musiktherapie sowie die Unterstützung von Brustkrebspatientinnen und Projekte in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.