Kaum Änderungen im ÖPNV im Rheingau-Taunus

ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK Linie X 72: Der nachmittägliche Halbstundentakt von Limburg nach Wiesbaden wird etwas ausgeweitet.



Linie X 79 wird von Bad Schwalbach über Walluf bis nach Biebrich verlängert. Vor- und nachmittags einzelne zusätzliche Fahrten, um einen Zwei-Stunden-Takt anzubieten.



Linie 225: Aus Ketternschwalbach gibt es eine zusätzliche Fahrt zur Wallrabenstein-Schule (ab 9.12 Uhr, an 9.30 Uhr).



Linie 277: Eine neue Fahrt ab Oberlibbach nach Wallrabenstein über Görsroth, Strinz-Trinitatis und Wallbach.



Linie 220: Fahrten der ehemaligen Linie 220 von Niedernhausen nach Engenhahn werden künftig als Linie 218 dargestellt.



Linie 241: Geänderter Linienweg in Idstein, sodass nun auch das Tournesol-Bad erreicht wird. Die Linie verkehrt nun von Ehrenbach nach Neuhof und Idstein und hat den Linienast von Linie 228 zwischen Idstein und Ehrenbach übernommen.

RHEINGAU-TAUNUS - (red). Zum diesjährigen Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, kündigt die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft (RTV) weniger Neuerungen als in vergangenen Jahren an. Dies liege unter anderem daran, dass bereits während des Lockdowns im Frühjahr Fahrpläne angepasst worden seien, erklärt Verkehrsdezernent Günter F. Döring (SPD) in einer Pressemitteilung.

Beispielsweise sei die Linie 228 über ihren bisherigen südlichen Endpunkt Lenzhahn hinaus bis nach Niedernhausen Bahnhof verlängert worden. Dadurch ergäben sich attraktive Fahrtmöglichkeiten mit der RB 21 in Richtung Wiesbaden, mit der RB 22 und der S2 in Richtung Frankfurt. „Leider ist das derzeit aufgrund der Bahnstreckensperrung in Niedernhausen nur mit dem Schienenersatzverkehr möglich“, bedauert Döring. Mit der Verlängerung der Buslinie 228 sei auch im Ortsteil Oberseelbach das Gewerbegebiet Lochmühle wieder mit einem regulären ÖPNV-Angebot erschlossen worden.

Nach dem Lockdown, der laut RTV-Geschäftsführer Thomas Brunke zu einem kurzfristigen massiven Einbruch der Fahrgastzahlen geführt hat, seien innerhalb kürzester Zeit die Fahrpläne insbesondere bei schulrelevanten Fahrten angepasst worden.