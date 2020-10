Kein Führerschein, dafür aber Waffen

Eine Zulassung hielt der 31-Jährige für überflüssig: Er habe ohnehin keinen Führerschein. Die Polizei stellt ihn in der Nacht zum Donnerstag in Hadamar. Die Kennzeichen seines Autos waren gestohlen. Außerdem hatte er Waffen dabei. Symbolfoto: animaflora/Fotolia.de

Hadamar (red). Warum ein Auto zulassen, wenn man ohnehin keinen Führerschein hat? So argumentierte ein 31-Jähriger gegenüber der Polizei. Da kommt einiges zusammen: Gefälschte Kennzeichen, kein Führerschein, dafür aber eine Machete und ein Wurfmesser im Auto - auf den 31 Jahre alten Mann, den die Polizei am Donnerstag in Hadamar gestellt hat, kommen nun einige Ermittlungsverfahren zu.

In der Hohlstraße entdeckten Beamte der Polizeistation Limburg in der Nacht zum Freitag gegen 22.20 Uhr den Pkw, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Opel Corsa gehörte dem polizeibekannten 31-Jährigen, der auch kurz nach Entdeckung des Wagens dazu kam. Frei heraus erklärte er gegenüber den Beamten, dass er zuvor mit dem Auto gefahren sei und es keinen Sinn mache, den Pkw zuzulassen, da er ja ohnehin ohne Fahrerlaubnis fahre.

Kein Führerschein, also

keine Zulassung

Die am Wochenende zuvor in Niederzeuzheim gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt, ebenso wie der zum Opel Corsa gehörende Fahrzeugschlüssel. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten auch noch eine Machete sowie ein nach dem Waffengesetz verbotenes Wurfmesser.