Kein Rückenwind für Rotoren-Update in Offheim

Seit über 20 Jahren drehen sich die beiden Räder bei Offheim im Wind und produzieren Strom. Die Anlage ist in die Jahre gekommen, ein Repowering scheitert bisher an den Vorgaben.

LIMBURG-OFFHEIM - Der erhoffte Rückenwind aus Wiesbaden ist in Gegenwind umgeschlagen: Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke (SPD) hatte beim hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) um Unterstützung gebeten, damit die Windkraftanlage bei Offheim erneuert und ausgebaut werden kann. Doch der Minister sehe keine Möglichkeit für ein Repowering, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Vizebürgermeister werde sich daher nun an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wenden.

Lehren aus der Klimakrise nicht berücksichigt

"Die Antwort aus Wiesbaden ist enttäuschend", macht der Erste Stadtrat deutlich. Neben der Enttäuschung komme bei ihm die Erkenntnis hinzu, dass es bei der angestrebten Energiewende erhebliche Widersprüche zwischen den theoretischen Ansprüchen und Konzepten sowie den konkreten Projekten gebe. Dass sich der Minister auf Beschlüsse eines Energiegipfels vor zehn Jahren berufe, verkenne die aus der Klimakrise gewonnenen Erkenntnisse und Notwendigkeiten, um beim Ausbau der regenerativen Energien voranzukommen.

Minister Al-Wazir berufe sich auf den Energiegipfel der Hessischen Landesregierung 2011, wonach Anlagen in Windparks zu bündeln sind. Ein solcher Windpark sei am Standort in Offheim jedoch auszuschließen. Da durch das Repowering die bestehende Anlage mit einer Gesamthöhe von 100 Metern (Nabenhöhe des Windrades bei 70 Metern) um mehr als Doppelte überschritten werde, seien die räumlichen Auswirkungen erheblich weitgehender als bei der bestehenden Anlage. Wie es in der Antwort des Ministers heißt, sei die neue Anlage mit den umgebenden Siedlungsgebieten nur schwer in Einklang zu bringen. Mehrere solcher Windräder seien bei den erforderlichen Abständen untereinander dort nicht umsetzbar.

In der Antwort verweise der Minister auch auf formale Kriterien. Windkraftanlagen seien nur in den festgelegten Vorranggebieten zulässig. Diese seien Bestandteil des Teilregionalplans Energie Mittelhessen. Die Fläche in Offheim sei nicht verzeichnet.

"Wir wollen keineswegs eine Verspargelung der Landschaft in und um Limburg, und es macht auch keinen Sinn, an jeden sich bietenden Standort ein Windrad zu stellen", macht Stanke die Position der Stadt deutlich. Doch in Offheim gehe es um einen Standort, der seit über 20 Jahre bestehe, bei dem alle Anschlüsse lägen und alle Tiefbauarbeiten schon vorgenommen seien. Der Standort werde in Offheim akzeptiert. Ein Repowering sei dort mit einfachsten Mitteln zu erreichen.

Eine Unterschreitung der Abstände sei bei einer Erweiterung der Siedlungsflächen der Fall, was jedoch nicht vorgesehen sei. Nach Einschätzung Stankes ist ein Abweichungsverfahren zum Regionalen Raumordnungsplan möglich, gegebenenfalls durch Sondergenehmigungen durch das Ministerium.

Stanke will sich an Habeck wenden

Zwar sei der Beitrag zur Energiewende durch das einzelne Windrad oder auch den gesamten Erneuerbare-Energien-Standort Limburg sehr gering. Doch Verständnis für einen neuen Standort für Fotovoltaikanlagen zu erhalten, die aktuell auf landwirtschaftlichen Flächen entstehen sollen, sei nur schwer möglich, wenn gleichzeitig das Ertüchtigen eines Altstandorts für Windräder scheitere, erklärt Stanke. In einem Schreiben an Bundesklimaschutzminister Habeck will Limburgs Erster Stadtrat daher noch einmal für ein Repowering werben.