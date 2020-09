Kind (3) bei Unfall bei Hadamar verletzt

Ein dreijähriges Kind ist bei einem Unfall verletzt worden. Foto: VRM-Archiv

Limburg/Hadamar (red). Am Mittwochabend, 16. September, kam es auf der Bundesstraße 54 bei Hadamar zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt, darunter ein dreijähriges Kind.

Gegen 17.20 Uhr war 48-Jähriger aus Gückingen auf de B 54 in Fahrtrichtung Rennerod unterwegs. An der Abfahrt Hadamar-Oberweyer wollte er auf die Kreisstraße 459 auffahren. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Hadamar befuhr die K 459 in Fahrtrichtung Oberweyer.

Laut Polizeimeldung übersah der 48-Jährige wegen der tief stehenden Sonne die an dieser Kreuzung vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zwei Insassen im Fahrzeug der Frau wurden verletzt. Eines dieser Insassen war ein dreijähriges Kind. Zur Abklärung der Verletzung sollte das Kind in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da eine Kinderklinik in Unfallnähe nicht zeitnah anzufahren war, wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene geflogen.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro, teilte die Polizei mit.