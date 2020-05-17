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Sonntag, 17.05.2020 - 11:35
3 min

Kommt das "Gemini-Plaza"?

Kommt das Wohn- und Geschäftszentrum "Gemini-Plaza" an der Bundesstraße 8 in Limburg? Die Stadtverordneten entscheiden in ihrer Sitzung am Montag über die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet.

Von Andreas Egenolf
Wird diese Brachfläche an der Limburger Siemensstraße noch in diesem Jahr zur Baustelle? Die Müller& Müller-Gruppe will hier sowie auf dem benachbarten Gelände ein Wohn- und Geschäftszentrum schaffen. Foto: Andreas Egenolf

Wird diese Brachfläche an der Limburger Siemensstraße noch in diesem Jahr zur Baustelle? Die Müller& Müller-Gruppe will hier sowie auf dem benachbarten Gelände ein Wohn- und Geschäftszentrum schaffen. Foto: Andreas Egenolf

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SITZUNG DER STADTVERORDNETEN

Limburger Stadtverordneten tagen am Montag in reduzierter Besetzung.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Gemini-Plaza ist einer der insgesamt 43 Tagesordnungspunkte, die am Montag, 18. Mai, in der Limburger Stadtverordnetenversammlung behandelt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Sitzung mit reduzierter Teilnehmerzahl, vergleichbar einem Ausschuss, im Bürgerhaus im Stadtteil Offheim, Dietkircher Straße, statt. Beginn ist um 19.15 Uhr aeg

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