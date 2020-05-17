Sonntag, 17.05.2020 - 11:35
3 min
Kommt das "Gemini-Plaza"?
Von Andreas Egenolf
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SITZUNG DER STADTVERORDNETEN
Limburger Stadtverordneten tagen am Montag in reduzierter Besetzung.
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Gemini-Plaza ist einer der insgesamt 43 Tagesordnungspunkte, die am Montag, 18. Mai, in der Limburger Stadtverordnetenversammlung behandelt werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Sitzung mit reduzierter Teilnehmerzahl, vergleichbar einem Ausschuss, im Bürgerhaus im Stadtteil Offheim, Dietkircher Straße, statt. Beginn ist um 19.15 Uhr aeg
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