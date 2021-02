Kommt der Boom im Chorwesen?

Chorleiter Jürgen Faßbender will das gemeinsame Singen fördern, auch über Online-Proben. Foto: Andreas E. Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/ELZ - Auch die heimische Chorwelt leidet unter der Belastung der Pandemie. Zuversicht und Durchhaltevermögen sind nötig, damit nach Corona wieder gemeinsam gesungen werden kann. Dass Not aber auch erfinderisch macht, hat Chorleiter Jürgen Faßbender aus Elz schon mehrfach bewiesen.

Natürlich fehlt ihm - wie auch den zahlreichen Sängern seiner Chöre - der persönliche, physische Kontakt untereinander. "Singen bedeutet, sich live zu hören, sich zu spüren, miteinander zu atmen, sich gegenseitig in Schwingung versetzen. Das kann kein digitales Medium leisten", stellt der Musiker klar.

CD bereits kurz nach Erscheinen ausverkauft

"Dennoch bin ich sehr froh, über das Videokonferenzsystem Zoom mit meinen Chören den Kontakt halten zu können und das eine oder andere Online-Projekt durchzuführen. Dankbar bin ich für die Solidarität und Loyalität meiner Chöre in diesen schwierigen Zeiten", führt Jürgen Faßbender weiter aus.

ANMELDUNG & KOSTEN Anmeldungen für den Workshop sind möglich beim Hessischen Sängerbund unter der Telefonnummer 0 61 71-70 49 72 oder per E-Mail: ehret@hessischer-saengerbund.de. Die Teilnahmegebühr von 27 Euro pro Person beinhaltet das Buch sowie die Zugangsdaten. Anmeldeschluss ist der 13. Februar.

Ihm ist es gelungen, mit allen seinen Chören auch während der Zeit, als keine Präsenz-Chorproben möglich waren, zur üblichen Probenzeit online singend zusammenzukommen und zu proben.

Mitglieder von 24 Chören aus der Limburger Region haben mit ihm die Benefiz-CD "Der Männerchor Adventskalender" mit Weihnachtsliedern aufgenommen. Die CD wurde ein großer Erfolg und war schon kurz nach ihrem Erscheinen ausverkauft.

Auch mit dem "virtuellen Weihnachtschor" hat Faßbender - gemeinsam mit dem Chorleiter-Kollegen Sebastian Kunz - die Herzen aller Gesangsliebhaber höherschlagen lassen. Wie so vieles wurde das Chorfest 2020 in Leipzig abgesagt. Faßbender wollte mit mehreren Chören daran teilnehmen. Geplant waren Workshops und die Präsentation des Chorbuches "THREE!". Das hat Faßbender zusammen mit seinen hessischen Chorleitern Uwe Henkhaus, Ernie Rhein und Jochen Stankewitz herausgegeben.

In einem Online-Workshop will nun der Hessische Sängerbund allen Sängerinnen und Sängern Gelegenheit geben, am 20. Februar von 15 bis 16.30 Uhr das neue dreistimmige Chorbuch kennenzulernen. Dozenten werden die vier Herausgeber sein.

Sie möchten einen Querschnitt dreistimmiger Literatur vorstellen. Mit Ton- und Videoaufnahmen soll die Vielfalt der Arrangements auf die virtuelle Bühne gebracht werden. Alle 33 Titel des Albums sind für dreistimmigen Chor (Sopran, Alt und Männerstimmen) arrangiert. Damit wollen Faßbender und seine Mitherausgeber einem leider immer häufiger auftretenden Bedarf begegnen.

Viele gemischte Chöre leiden nämlich zusehends an Männermangel, sodass die klassische Vierer-Besetzung (Sopran - Alt - Tenor - Bass) nicht mehr erfüllt werden kann.

"Sowohl Jugendchöre im Aufbau als auch Erwachsenenchöre können in diesem Band Chorliteratur entdecken, die leicht umsetzbar ist und viel Spaß macht", verspricht das Buch.

Gerade jüngere Sänger sollen angesprochen werden mit Songs von Ed Sheeran, Coldplay und Tim Bendzko, aber auch von Abba und Eric Clapton. "Die Titel aus dieser Sammlung bieten daher auch hervorragende Möglichkeiten zum generationsübergreifenden Singen", findet Faßbender. Neuarrangements von Songs junger Künstler wie BTS, Lupid oder George Ezra bieten neue Impulse für das Rock-Pop-Repertoire.

Viel Wert wurde auf eine gute Singbarkeit gelegt; insbesondere soll die Männerstimme auch tiefere Lagen abdecken und ab und an Melodieträger sein. Diese Aspekte machen das Chorbuch auch für Schul-Chöre interessant. Die Titel sind von den Herausgebern konzerterprobt und zeigen: Junge dreistimmige Literatur begeistert und steht komplizierten, vielstimmigen Arrangements häufig in nichts nach.

"In der Chorarbeit ist eine neue Kreativität gefragt", weiß Faßbender. "Es gibt eine riesige Sehnsucht nach dem, was wir früher für normal und alltäglich gehalten haben: gemeinsame Proben, Konzerte, Wettbewerbe, Feiern, Chorreisen, Ständchen, das Verabschieden von verstorbenen Sängern mit einem Lied. Diese Sehnsucht wird sich hoffentlich im Laufe des Jahres Bahn brechen und zu einem Boom im Chorwesen führen", wünscht sich Faßbender.