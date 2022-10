Jetzt teilen:

NIEDERBRECHEN - In Niederbrechen ist in den vergangenen Tagen aus einem in der Jahnstraße geparkten Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes der Kraftstoff entwendet worden. Der Wert des entwendeten Dieselkraftstoffs liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Limburg unter Telefon 06431-91400 entgegengenommen.