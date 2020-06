Kreis Limburg-Weilburg ist seit drei Tagen coronafrei

Aktuell sind im Kreis Limburg-Weilburg keine Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

Limburg-Weilburg (ohe). Gute Nachrichten mit Blick auf die Zahl der Corona-Fälle: Seit drei Tagen sind im Landkreis Limburg-Weilburg keine Infizierten gemeldet worden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, war mit Stand Sonntag 12 Uhr niemand aktiv mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Zuletzt hatte die Behörde am Donnerstag von einem Erkrankten berichtet. Die höchste Zahl an aktiv Infizierten war im Kreis Ende März erreicht worden.

14 Menschen befanden sich am Sonntag laut Kreisverwaltung noch in Quarantäne. Einen Tag zuvor, am Samstag, waren es noch 25.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch des Coronavirus 293 Bürger des Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. Sieben Menschen starben.