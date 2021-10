Kreis will das neue alte Rathaus kaufen

Der Kreistag Limburg-Weilburg steht vor der Entscheidung, für rund 900 000 Euro den Rathausanbau in Limburg zu kaufen und für rund fünf Millionen Euro zu sanieren. Archivfoto: Mika Beuster

LIMBURG - 900 000 Euro soll der Kreistag Limburg-Weilburg bewilligen, damit der Landkreis den Anbau des Limburger Rathauses in der Werner-Senger-Straße erwerben kann. Diese Entscheidung steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistages am Freitag, 5. November, um 9 Uhr in der Turnhalle in Hünfelden-Heringen.

Ob der Deal mit dem Landkreis zustande kommt, hängt noch von der Stadtverordnetenversammlung in Limburg ab. Deren Mehrheit war schließlich einmal für eine Veräußerung an einen Interessenten, der diese Innenstadtimmobilie für Hotel, Wohnungen oder andere Zwecke sanieren oder neu bauen möchte.

Der vom Kreisausschuss für den Erwerb vorgesehene Betrag von 900 000 Euro richte sich nach dem Verkehrsgutachten und stelle auch eine Höchstgrenze dar. Die Ausgabe werde aber erst im Haushaltsplan 2022 verwirklicht. Kreisausschuss und Betriebskommission sollen auch bevollmächtigt werden, darüber zu entscheiden, ob die zu kaufende Liegenschaft lediglich im Bestand oder mit Aufstockung um ein weiteres Geschoß saniert wird. Als Variante für eine reine Bestandssanierung sollen fünf Millionen Euro bereitgestellt werden. Sollte eine Aufstockung um ein Geschoss vorgesehen sein, dann seien 6,6 Millionen Euro einzuplanen.

KAUF ODER NEUBAU Das Gebäude wurde im Jahr 1972 als Stahlbetonskelettbau errichtet und 1993 um zwei Geschosse aufgestocktDie Kosten für eine Sanierung dürften rund fünf Millionen Euro betragen. Die Aufstockung um ein Geschoss würde zusätzlich 20 bis 30 Arbeitsplätze schaffen. Die zusätzlichen Kosten einer Aufstockung werden auf 1,6 Millionen Euro geschätzt. Die Kosten eines vergleichbaren Neubaus betragen nach Angaben des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft mindestens zehn bis zwölf Millionen Euro. Durch den Erwerb und die Bereitstellung der zusätzlichen Arbeitsplätze könnten mittelfristig Büroflächen in angemieteten Standorten aufgegeben und Mietaufwendungen eingespart werden, so die abschließende Begründung des Kreisausschusses.

Was die Nutzung betrifft, so schwebt dem Kreisausschuss mit Landrat Manfred Köberle (CDU) an der Spitze vor, im ehemaligen Limburger Rathaus ein Bürgerbüro oder Bürgeramt zu installieren. Neben einer allgemeinen Servicestelle sollen schwerpunktmäßig kundenintensive Organisationseinheiten ämterübergreifend untergebracht werden.

Die Stadt Limburg hatte den sanierungsbedürftigen Rathausneubau von 1972 - ein Anbau an das historische Rathaus aus dem Jahr 1888/89 - aufgegeben und hatte stattdessen am ehemaligen Mundipharma-Standort eine neue Dienststelle bezogen. Das neue alte Rathaus ist ein sechsgeschossiges Bürogebäude mit etwa 3250 Quadratmeter Geschossfläche. Es biete Platz für 120 Arbeitsplätze. Der Übergang zum historischen Rathaus wird entfernt.

Das Grundstück ist 1117 Quadratmeter groß und ist gemäß vorliegendem Gutachten rund 900 000 Euro wert.