Kreuzfest in Limburg: Das Bistum feiert unter dem Motto "Mit Dir wird´s bunt"

Manch einer erinnert sich sicher noch gut an das Kreuzfest im vergangenen Jahr, etwa an die zum Schreien komische Darbietung von Michael Hatzius und seiner Echse. Archivfoto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Das Bistum Limburg feiert sein Kreuzfest in diesem Jahr von Donnerstag, 15. September, bis Sonntag, 18. September, rund um den Limburger Dom und den Bischofsgarten. Unter dem Motto "Mit Dir wird's bunt" sind alle Generationen zu einem großen Fest mit Gottesdiensten, Gebetszeiten, der Limburger Kreuzreliquie, Musik, Kunst und Kultur und vielen Erlebnisangeboten eingeladen.

Schroeder thematisiert Missbrauch in der Kirche

"Wenn sich viele Menschen mit ihren Talenten und Interessen in Gesellschaft und Kirche engagieren, dann wird es vielfältig und für alle ein Gewinn. Mit dem Motto 'Mit Dir wird's bunt' wollen wir genau das ausdrücken", sagte Bistums-Sprecher Stephan Schnelle.

Die beiden Top-Acts auf der Bühne werden der Pop Sänger Laith Al-Deen und Kabarettist Florian Schroeder sein.

Al-Deen ist bekannt für eingängige Melodien, tiefsinnige Gedanken und eine unverkennbare Stimme. Er legte Hits wie "Bilder von Dir", "Dein Lied" oder "Keine wie du" vor. Er hat maßgeblich das Musikgenre Deutsch-Pop in den vergangenen zwei Jahrzehnten mitgeprägt. Al-Deen kommt am Donnerstag, 15. September, nach Limburg und singt auf dem Kreuzfest des Bistums unter anderem Songs aus seinem aktuellen Album "Kein Tag umsonst".

Fotos Manch einer erinnert sich sicher noch gut an das Kreuzfest im vergangenen Jahr, etwa an die zum Schreien komische Darbietung von Michael Hatzius und seiner Echse. Archivfoto: Margit Bach Der Kabarettist Florian Schöder präsentiert in Limburg sein neues Bühnenprogramm "Neustart". Foto: Frank Eidel Laith Al-Deen singt auf dem Kreuzfest Songs aus seinem neuen Album "Kein Tag umsonst". Foto: Chris Gonz 3

Der Kabarettist und Satiriker Florian Schroeder präsentiert am Freitag, 16. September, in Limburg sein aktuelles Bühnenprogramm "Neustart". Damit wirft er einen satirisch-humorvollen Blick auf Weltuntergangsstimmung, Hysterie und "Corona-Wahnsinn". Mit seinem Auftritt will Schroeder auch ein Zeichen setzen gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche. Die Hälfte seiner Gage spendet er für ein Projekt zur Unterstützung Betroffener. Das Bistum Limburg verdoppelt diesen Betrag.

Am Samstag, 17. September, öffnet der Limburger Bischofsgarten nicht nur für etwa 500 erwartete Ministranten die Pforten. Auf die Besucher warten eine Spielwiese mit Riesenmikado, Slacklines, ein lebensgroßes Kickerspiel, ein Frisbee-Golf und viele weiteren Attraktionen und Kreativstationen. Ein Fest für Familien mit vielen Mitmachangeboten schließt sich am Sonntag an. Die Limburger Dommusik führt an diesem Tag auch die Kinderoper "Burundibár" auf. Den Festgottesdienst zelebriert der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.

Im Mittelpunkt steht die Verehrung der Kreuzreliquie

Das Bistum Limburg feiert das Kreuzfest bereits seit 1959. Regelmäßig lädt es dann die Menschen aus dem ganzen Bistum zum Mitfeiern ein. Bischof Wilhelm Kempf wollte mit dem Fest das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Diözese stärken. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht auch die Kreuzreliquie. Sie gehört zu den größten Schätzen des Bistums Limburg und ist nur an wenigen Tagen im Jahr außerhalb des Limburger Diözesanmuseum zu sehen. Der Überlieferung nach ist diese Reliquie ein Teil des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist. 2021 kamen etwa 8000 Besucher zum Kreuzfest in den Limburger Bischofsgarten.

Weitere Informationen zum Kreuzfest finden Interessierte im Internet unter www.

kreuzfest.bistumlimburg.de.

Der Ticketverkauf für das Konzert von Laith Al-Deen und die Show von Florian Schroeder beginnt am 15. Juli über www.ticket-regional.de. Karten für Laith Al-Deen kosten 19,50 Euro, für Florian Schroeder 16 Euro.