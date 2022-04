Kreuzweg am Limburger Greifenberg ist wieder begehbar

Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens setzen den Kreuzweg zwischen dem Tal Josaphat und der Kapelle auf dem Greifenberg wieder instand. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Kreuzweg zwischen dem Tal Josaphat und der Kapelle auf dem Greifenberg kann nach Angaben der Stadtverwaltung Limburg "nun wieder problemlos genutzt werden".

Mitarbeiter eines von der Stadt beauftragten Unternehmens hätten den Weg noch einmal instandgesetzt. Die schadhaften Stellen seien dabei mit Schotter ausgebessert und verdichtet worden. Für den Herbst sei vorgesehen, den Kreuzweg komplett zu sanieren.

Anfang April sei im Bereich des Kreuzwegs im Auftrag von Hessen Forst eine Arbeitskolonne unterwegs gewesen. Zum einen sei bereits liegendes Holz entfernt worden - dabei handelte es sich teilweise um mächtige Bäume. Zum anderen hätten auch noch Bäume gefällt werden müssen, die abgestorben gewesen seien. Auch sei es nötig gewesen, "einige wenige Bäume zu entfernen", die aufgrund der künftigen Entwicklung des Hangs hätten entnommen werden müssen.

Der Kreuzweg wird jeden Freitag für eine Prozession genutzt. Am Karfreitag, 15. April, wird er nicht - wie sonst üblich - um 16 Uhr, sondern bereits um 8.15 Uhr gebetet, angeleitet und vorgebetet durch Günter Butzbach von der Domgemeinde. Treffpunkt ist am Beginn des Weges im Tal Josaphat. Das Gebet an den 14 Stationen dauert etwa 45 Minuten. Anschließend findet ein Schlussgebet in der Kreuzkapelle auf dem Greifenberg statt.