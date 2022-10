Kühe und Traktoren erobern Limburger Innenstadt

Eine Kuh streckt die Zunge raus. (© Matthias Schrader/dpa)

Limburg - Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, Enten und Gänse werden am kommenden Wochenende in der Limburger Innenstadt zu sehen sein. Der Kreisbauernverband (KBV) des Landkreises Limburg-Weilburg veranstaltet nämlich am Sonntag, 30. Oktober, den Tag der Landwirtschaft auf dem Neu- und Kornmarkt sowie auf dem Europaplatz und auf dem Gelände Werkstadt. Neben den rund zehn anwesenden Tierhaltern aus der Region werden etwa 30 Direktvermarkter ihre Produkte anbieten und vorstellen.

Los geht es um 11 Uhr. Dann wird Landrat Michael Köberle (CDU), der die Schirmherrschaft übernommen hat, den Tag der Landwirtschaft offiziell eröffnen. Im Anschluss tritt die Jagdhornbläsergruppe des Landkreises auf. An den zahlreichen Ständen werden unter anderem Mehl, Wurst, Wein und Äpfel verkauft. Und auch die Bierliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn eine Brauerei wirkt ebenfalls mit.

Darüber hinaus bietet die Landjugend Limburg-Oberlahn mehrere Aktionen für Kinder an. Dazu gehört ein sogenanntes Dreh-Traktoren-Rennen. Außerdem können die Gäste historische Landmaschinen des Traktorclubs Ackerkralle aus Niedertiefenbach auf dem Gelände der Werkstadt bestaunen. Und auch die sich immer weiter entwickelnde Technik im landwirtschaftlichen Sektor wird am kommenden Wochenende präsentiert.

Geschäfte sind am Sonntag offen

Der Kreisbauernverband kooperiert während den Vorbereitungen und auch am Tag der Landwirtschaft selbst mit dem Limburger City Ring sowie mit dem Stadtmarketing der Domstadt. „Die Zusammenarbeit und die Vorbereitungen laufen wirklich hervorragend“, sagt Jonas Bachmann, Geschäftsführer des KBV. Er habe zügig Rückmeldungen von allen Mitwirkenden erhalten, sodass einer tollen Veranstaltung nichts mehr im Wege stehe.

Lara Czarnetzki vom Stadtmarketing ergänzt: „Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Tag mit vielen Familien und Kindern.“ Und auch der City Ring blickt zuversichtlich auf den Tag der Landwirtschaft. „Wir sind glücklich, dass er in Limburg stattfinden kann“, betont Vorstandsmitglied Horst Hoppe. Übrigens werden die Läden in der Innenstadt am Veranstaltungstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem Tag der Landwirtschaft solle den Angaben von Hoppe zufolge den Kurzzeittourismus der Kreisstadt beleben.

Das Vorstandsmitglied des City Rings geht davon aus, dass 5000 bis 10 000 Gäste den Tag der Landwirtschaft besuchen werden. „Der Kreisbauernverband soll die Möglichkeit bekommen, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren“, sagt Hoppe. Es sei besonders wichtig, dass die Heranwachsenden durch die Veranstaltung einen Bezug zur heimischen Tierwelt aufbauen.

Das sieht Jonas Bachmann ähnlich. „Wir wollen zeigen, wie gute Tierhaltung funktioniert und dass die Bauern der Region Qualitätsprodukte erzeugen“, erklärt er. Der Kreisbauernverband arbeite über das gesamte Jahr hinweg auf diesen Tag hin. Das Event biete auch die Möglichkeit für die Bevölkerung, in den Dialog mit den Landwirten zu treten, um sich einen Eindruck von deren Tätigkeiten zu machen. Alle Generationen seien dazu eingeladen.

Man müsse ein Bewusstsein für die „tiefe Verwurzelung“ der Landwirtschaft in der Region schaffen, ergänzt Andreas Noll, Geschäftsführer des Limburger Unternehmens Noll Landtechnik, während einer Pressekonferenz auf seinem Firmengelände.

Die Anreise zum Tag der Landwirtschaft ist sowohl mit dem Auto als auch mit Zügen und Bussen möglich. „In der Stadt stehen genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung und der Bahnhof liegt direkt neben den Veranstaltungsorten“, sagt Hoppe.

Von Tobias Ketter