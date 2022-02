Kunde in Supermarkt eingeschlossen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Samstagabend, 12. Februar, ist ein Kunde in einem Supermarkt in der Limburger Westerwaldstraße eingeschlossen worden und musste aus dem Gebäude befreit werden. Ein Passant rief gegen 22.15 Uhr die Polizei zu dem Geschäft. Er hatte den Mann im Inneren des Gebäudes bemerkt, der gegen die Scheiben klopfte, um auf sich aufmerksam zu machen. Über die Sicherheitsfirma wurde versucht, jemanden zu finden, der einen Schlüssel zu dem Supermarkt hat. Erst gegen 23.20 Uhr konnte der Eingeschlossene aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der 52-jährige Mann war offensichtlich auf der Kundentoilette gewesen, als der Markt abgeschlossen und die Sicherungsgitter heruntergelassen wurden. Nachdem die Beamten sich vergewissert hatten, dass es sich nicht um einen Dieb handelte, durfte der Mann seines Weges ziehen.