Kurz nach Mauerbau schon Kontakte aufgebaut

Mit einer Stadtführung durch Limburg beginnen die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg und dem Landkreis. Foto Landkreis

LIMBURG-WEILBURG - Die Freundschaft währt eigentlich schon viel länger, die besiegelte Partnerschaft besteht aber seit vier Jahrzehnten: Landrat Michael Köberle (CDU) hat in Limburg gemeinsam mit zahlreichen Gästen die 40-jährige Partnerschaft zwischen Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg und dem Landkreis Limburg-Weilburg gefeiert. Mit dabei waren auch Köberles Vorgänger, Manfred Michel und Manfred Fluck, sowie neben weiteren Gästen der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler aus Berlin.

Idee entstand kurz

nach dem Mauerbau

Die Idee zu dieser Partnerschaft entstand bereits 1962. Kurz nach dem Mauerbau waren Vertreter des ehemaligen Oberlahnkreises nach Berlin gefahren, um ihre Solidarität mit den Bürgern zu bekunden. Außerdem wurde die Patenschaft für ein Kinderheim in Kreuzberg übernommen, das bis heute den Namen "Weilburger Land" trägt. Grete Bungarten, eine Kreistagsabgeordnete aus Runkel, legte den Grundstein für diese Partnerschaft. Sie hatte die Idee und fand mit Günther Funk aus Kreuzberg, der lange Jahre Stadtrat und bis 1985 Bürgermeister von Kreuzberg war, einen Verbündeten. Im März und Juni 1980 wurde dann die Urkunde vom damaligen Kreistagsvorsitzenden Hermann Bellinger sowie Landrat Georg Wuermeling unterzeichnet. Dies unterstrich auch der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Limburg-Weilburg, Lothar Keck, in seiner Rede. Man habe vor der offiziellen Besiegelung der Partnerschaft bereits 18 Jahre engen Kontakt gepflegt und sei somit eigentlich schon 58 Jahre in Freundschaft verbunden.

"Bis heute zeichnet sich diese Partnerschaft durch vielfältige, persönliche Bindungen aus. Ob Personalräte, Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Schulen oder auch die Polizei - man tauscht sich aus zwischen Kreuzberg-Friedrichshain und Limburg-Weilburg. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung. Deshalb haben wir allen Grund, das 40-jährige Jubiläum dieser Freundschaft zu feiern", sagte Landrat Köberle.