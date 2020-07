Landespreis für Niederbrechen

Beim Landeswettbewerb "Zusammen gebaut - Zukunft im ländlich Raum" ist Odersbach unter den vier Siegern. Hier das Ensemble um das Alte Rathaus. Archivfoto: Stephan Dreier

Brechen-Niederbrechen (red). Staatssekretär Dr. Martin Worms hat zum Abschluss seiner Tour zu den vier preisgekrönten Projekten des Landeswettbewerbs "Zusammen gebaut - Zukunft im ländlichen Raum" das Projekt "Ortskern Niederbrechen" besucht und dort die Plakette der Landesinitiative "Baukultur in Hessen" übergeben.

"Mit einer zeitgemäßen Gestaltung und regionaler Bautradition haben es die Preisträger geschafft, attraktive und vitale Orte mit eigener Identität zu schaffen. Die Plaketten weisen nun zusätzlich auf die vorbildhaften und zukunftsweisenden Projekte hin und rücken die Bauten vor Ort dauerhaft in den Blickpunkt", erklärte Worms.

Preis ist mit

3000 Euro dotiert

Das fünfte Auszeichnungsverfahren in der Reihe "Zusammen gebaut" widmete sich den Zukunftschancen der ländlich geprägten Räume. "Ortsteile, Dörfer und Kleinstädte sollen als attraktive und lebendige Lebensräume erhalten bleiben beziehungsweise weiterentwickelt werden", führte der Staatssekretär weiter aus.

Bereits im Februar zeichnete Worms in Wiesbaden die besten Bauprojekte des Landeswettbewerbs aus, die nun zusätzlich durch die Plaketten sichtbar vor Ort als herausragende Beiträge zur Baukultur erkennbar sind.

In Niederbrechen ziert die Plakette nun eines von mehreren denkmalgerecht sanierten Bauwerken. Im Ortsteil der Gemeinde Brechen kauft die Gemeinde leer stehende Gebäude auf, um diese mit einem Sanierungskonzept wieder zu veräußern. Getragen von einer beispielhaften kommunalen und ehrenamtlichen Zusammenarbeit werde so an der Wiederbelebung der Ortsmitte gearbeitet: Nach und nach werde der alte Ortskern saniert und neue Bewohner ziehen ein. Auch Raum für kulturelle Veranstaltungen und Feierlichkeiten sei entstanden. Damit gewann das Projekt einen von zwei ersten Preisen, die mit je 3000 Euro dotiert waren.

41 Projekte aus dem ländlichen Raum waren im Rahmen des Wettbewerbs 2019 eingereicht worden. "Das Spektrum reichte von Neugestaltungen von Ortszentren, Bauten für Gastronomie und Tourismus bis hin zum Wohnungsbau", sagte der Staatssekretär. "Baukultur ist ein Schlüssel für vitale Gemeinden und eine hohe Lebensqualität auf dem Land", so Worms. Auch deshalb seien solche Wettbewerbe so wichtig.