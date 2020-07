Landwirt findet Leiche im Feld

Bei der Leiche, die ein Landwirt aus Limburg am Mittwochabend gefunden hat, könnte es sich um den seit Anfang Juli vermissten Senioren handeln. Symbolfoto: DRK

Limburg (red). Am Mittwochabend ist in einem Feld im Bereich "In der Eppenau" in Limburg ein männlicher Leichnam gefunden worden. Bei ihm könnte es sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte, um den bereits (red). Am Mittwochabend ist in einem Feld im Bereich "In der Eppenau" in Limburg ein männlicher Leichnam gefunden worden. Bei ihm könnte es sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte, um den bereits seit Anfang Juli aus Limburg vermissten 86-jährigen Senioren handeln

Ein Landwirt hatte am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr die am Waldrand in einem angrenzenden Weizenfeld liegende Leiche bei Mähdrescharbeiten gefunden.

Zur genauen Identifizierung und zur Ermittlung der Todesursache ist eine Obduktion vorgesehen.

Solange bis die Identität der Leiche noch nicht zweifelsfrei geklärt sei, bleibe die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Senior bestehen, teilte die Polizei mit.