Lebensmittelmarkt in Ahlbach rückt näher

Das Areal mit allen Gebäuden und Parkflächen, wie es der Investor umsetzen will. Der vorgesehene Lebensmittelmarkt befindet sich in dem Gebäude rechts. Foto: Müller Schmitt Architekten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-AHLBACH - Die Suche nach einem Investor und Betreiber eines Lebensmittelmarktes in Ahlbach könnte bald entschieden sein. Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Verkauf eines Grundstücks an einen Investor, der nicht nur einen Lebensmittelmarkt errichten will, sondern noch verschiedene andere Vorhaben auf dem Areal umsetzen will. Die Stadtverordnetenversammlung tagt am 1. März.

Seit Jahren steht auf der Wunschliste des Ahlbacher Ortsbeirats und der Limburger Stadtpolitik, in dem Ort einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Bisher blieben dabei alle Bemühungen erfolglos, obwohl alle namhaften Anbieter dazu kontaktiert wurden. Doch das wird sich nun ändern. Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Verkauf eines Grundstücks im neu ausgewiesenen Gewerbegebiet "Im Mergel". Der Investor will dort einen Lebensmittelmarkt errichten - und noch mehr.

Von einem erfreulichen Signal für die Ahlbacher spricht Bürgermeister Marius Hahn (SPD). Nach zahlreichen Rückschlägen in der Vergangenheit zeichne sich nun eine Lösung für einen Lebensmittelmarkt in dem Limburger Ortsteil ab. "Wie haben die Zusage eines Investors, der dort einen Lebensmittelmarkt errichten will. Ende vergangenen Jahres wurde das Interesse an einem Grundstück im neuen Gewerbegebiet angezeigt", erläutert der Bürgermeister.

Die Pläne wurden nun weiter konkretisiert und Entwürfe vorgelegt. Nach Einschätzung von Bürgermeister Hahn hat das geplante Vorhaben den Magistrat überzeugt, der daher der Stadtverordnetenversammlung den Verkauf eines knapp 8500 Quadratmeter großen Grundstücks an den Investor und Betreiber des Lebensmittelmarktes empfiehlt.

Vorgesehen ist auf der Fläche nicht nur ein Lebensmittelmarkt, sondern zugleich eine Lagerhalle für den Lebensmittelgroßhandel. Der Lebensmittelmarkt soll eine Verkaufsfläche von maximal 799 Quadratmetern aufweisen, der separate Großhandel mit Kühlhaus und Lagerfläche soll 800 Quadratmeter umfassen. Auf dem Grundstück sollen durch zwei weitere Gebäude weitere Nutzungen ermöglicht werden.

Nach den vorliegenden Entwürfen ist dabei ein Gebäude mit Café und Imbiss sowie eine Apotheke und eine Lagerfläche vorgesehen, im Obergeschoss und Dachgeschoss soll ein Pflegeheim beheimatet werden. Ein drittes Gebäude schließlich soll als Arztpraxen sowie als Büro genutzt werden.

Ansiedlung von Apotheke und Café sind möglich

"Das geplante Vorhaben wird die Infrastruktur von Ahlbach deutlich aufwerten", davon ist Hahn überzeugt. Selbst wenn ein Teil der geplanten Nutzungen nicht zum Tragen kommen sollte, würde allein der Lebensmittelmarkt ein deutliches Plus für den Stadtteil darstellen. In den Kaufvertrag soll eine sogenannte Rückauflassungsvormerkung eingetragen werden, damit sichergestellt wird, dass das Grundstück innerhalb von zwei Jahren dem angegebenen Verwendungszweck zugeführt wird. Die Rückauflassungsvormerkung ist Bestandteil aller Verträge beim Verkauf von Gewerbeflächen.