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Donnerstag, 16.04.2020 - 02:00
3 min

Leere Kinosäle, laufende Kosten – auch in Bad Kreuznach

Filmstättenbetreiber Hans-Georg Sawatzki entwickelt bereits Maßnahmen für die Zeit nach Corona. Zwischen den Besuchern sollen zwei bis drei leere Sessel Abstand bleiben.

Von Nathalie Doleschel
Gähnende Leere in den Kinoreihen: Aus Schutz vor dem neuartigen Coronavirus verbietet sich der Kinobesuch, das macht der Branche gerade schwer zu schaffen. Foto: Kinobetriebe Sawatzki

Gähnende Leere in den Kinoreihen: Aus Schutz vor dem neuartigen Coronavirus verbietet sich der Kinobesuch, das macht der Branche gerade schwer zu schaffen. (Foto: Kinobetriebe Sawatzki)

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CINEPLEX-GRUPPE
Hinter dem Markennamen „Cineplex“ verbirgt sich eine Kooperation von 26 Gesellschaftern, die bundesweit 90 Kinos- und Lichtspielhäuser betreiben. Die Cineplex-Zentrale in Wuppertal beschäftigt 20 Mitarbeiter, es werden ein gemeinsamer Außenauftritt aller Mitgliedsbetriebe, ein gemeinsamer Wareneinkauf und eine gemeinsame Rechtsberatung angeboten. Alle Gesellschafter sind jedoch wirtschaftlich unabhängig und gestalten auch das Filmprogramm unabhängig voneinander.
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Limburg Ort Bayern Rheinland-pfalz Hessen Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg Kreis-bad-kreuznach Bad-kreuznach,-stadt Bad-kreuznach
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