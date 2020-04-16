Donnerstag, 16.04.2020 - 02:00
3 min
Leere Kinosäle, laufende Kosten – auch in Bad Kreuznach
Von Nathalie Doleschel
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CINEPLEX-GRUPPE
Hinter dem Markennamen „Cineplex“ verbirgt sich eine Kooperation von 26 Gesellschaftern, die bundesweit 90 Kinos- und Lichtspielhäuser betreiben. Die Cineplex-Zentrale in Wuppertal beschäftigt 20 Mitarbeiter, es werden ein gemeinsamer Außenauftritt aller Mitgliedsbetriebe, ein gemeinsamer Wareneinkauf und eine gemeinsame Rechtsberatung angeboten. Alle Gesellschafter sind jedoch wirtschaftlich unabhängig und gestalten auch das Filmprogramm unabhängig voneinander.
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