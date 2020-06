"Lehrling des Monats" Mai kommt aus Limburger Betrieb

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Runkel/LIMBURG. Der "Lehrling des Monats" Mai, ausgerufen von der Handwerkskammer Wiesbaden, kommt aus dem Betrieb Wolfram Uhe. Aus diesem Anlass fand sich eine große Delegation von Vertretern der Handwerkskammern im Metallbaubetrieb von Wolfram Uhe ein. Die Auszeichnung als Lehrling des Monats Mai bekam Jerome Kraus, der im Moment eine Lehre als Metallbauer - Fachrichtung Konstruktionstechnik - im dritten Lehrjahr absolviert. Der junge Mann aus Dehrn hat sich seine Zukunft in diesem Beruf schon sehr genau angeschaut. Denn nicht nur, dass er seine Lehrzeit um ein halbes Jahr verkürzt.

Er hat auch schon den Meistertitel für das nächste Jahr ins Auge gefasst. "Ich bin jetzt am Lernen und das Wissen ist noch frisch", erzählt Jerome Kraus, der die "Metall-Gene" von seinem Ur-Opa in die Wiege gelegt bekam. "Mein Ur-Opa hatte eine Schlosserei", sagt der junge Mann.

Er erfüllt sämtliche Kriterien die an den qualifizierten Nachwuchs durch die Handwerkskammer gestellt werden. Zu den Auswahlkriterien zählten unter anderem gute Noten, Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und natürlich Fachkompetenz. Dies alles bescheinigt Wolfram Uhe seinem Lehrling "der sogar am Wochenende auf eine Baustelle fährt, um seinen Arbeitsplatz für den Montag schon einmal kennenzulernen", betont der Firmeninhaber. Der jedoch kaum eine Chance sieht, Jerome Kraus in seinem Betrieb zu halten. Denn dieser hat nicht nur den Meistertitel für seine Zukunft angepeilt. Auch möchte er später einmal die Werkstatt seines Vaters führen, der in Dehrn einen eigenen Betrieb führt. Dort kann sich Jerome Kraus vorstellen, selbst einmal Lehrlinge auszubilden. Einen Nachfolger in Sachen Lehre hat Wolfram Uhe für das nächste Lehrjahr schon gefunden, trotz anhaltender Nachwuchssorgen derzeit.

Nach Angaben des Präsidenten der Handwerkskammer Wiesbaden Stefan Füll sind derzeit 20 Prozent weniger Auszubildende zu verzeichnen. "Wir kommen nicht an die Schüler ran", so Stefan Füll, der den Grund in den geschlossenen Ausbildungszentren sieht und darin, dass derzeit keine Schulpraktika stattfinden.

Bereits zum

257. Mal vergeben

Der "Lehrling des Monats" wird monatlich von der Handwerkskammer Wiesbaden ausgelobt und wurde mit dem Monat Mai bereits zum 257. Mal vergeben. Betriebsinhaber aus dem Kammerbezirk können Lehrlinge vorschlagen, die durch außergewöhnlich gute Leistungen aufgefallen sind. Die Aktion der Handwerkskammer soll Perspektiven und Chancen einer handwerklichen Lehre aufzeigen, daneben aber auch die über 26 000 Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Wiesbaden motivieren, weiterhin auf hohem Niveau auszubilden. Das Handwerk bietet über 130 Ausbildungsberufe und derzeit sind im Kammerbezirk rund 8700 Lehrlinge in Ausbildung.