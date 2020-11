Leiche in Hof von Notunterkunft gefunden

Die Polizei ermittelt die Umstände, die zum Tod des 53-Jährigen geführt haben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LIMBURG - Am Donnerstagmorgen wurde in der Rudolf-Schuy-Straße in Limburg ein lebloser Mann im Hof einer Notunterkunft für Wohnsitzlose durch die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aufgefunden. Laut Polizei konnten die hinzugerufenen Rettungskräfte nur noch der Tod des 53 Jahre alten Bewohners der Unterkunft, welche ausschließlich von Männern genutzt wird, festgestellt werden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann Opfer einer Straftat wurde, trifft die Limburger Kriminalpolizei alle erforderlichen Maßnahmen zur Rekonstruierung eines möglichen Tathergangs. Dazu haben unter anderem Spezialisten der Spurensicherung die Arbeit vor Ort aufgenommen und Beamte führen Befragungen im Umfeld des Auffindeortes durch.

Die Fundort der Leiche befindet sich in einem Gewerbegebiet, in der Nähe befinden sich unter anderem ein Autohaus und eine Diskothek. Die Rudolf-Schuy-Straße ist aktuell gesperrt.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Limburger Kriminalpolizei um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer (06431) 91400.