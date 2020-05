Leiche in Steinbach gefunden

In Steinbach wurde am Montagmorgen eine männliche Leiche gefunden. Foto: dpa

Hadamar-Steinbach (mark). Schock in den Morgenstunden: Eine Leiche ist am Montag am Ortsausgang von Steinbach gefunden worden.

Wie Polizeisprecherin Claudia Schäfer-Simrock mitteilt, handelt es sich um einen Mann. Zudem soll er Verbrennungen aufweisen.

"Wie er zu Tode gekommen ist, weiß man aber noch nicht", sagt die Polizeisprecherin. "Und auch zur Identität des Mannes können wir noch nichts sagen."

Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.